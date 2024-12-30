دراجان: منتخب البحرين لا يخشى اللعب أمام 60 ألف مشجع

الكويت (الاتحاد)

أبدى دراجان تالايتش، مدرب منتخب البحرين، ثقته في نفسه واللاعبين، من أجل تقديم مباراة قوية أمام منتخب الكويت غداً الثلاثاء في نصف نهائي «خليجي 26».

وقال: «أنا دائماً متفائل وواثق باللاعبين والإمكانات التي لديهم، ونتوقع أن تكون مباراة صعبة، ونحن نحترم منتخب الكويت، وتبقى الحظوظ متساوية بين المنتخبين».

وأضاف: «اللعب أمام 60 ألف مشجع أمر جميل، ولن نخشاه بالتأكيد، بل يجب أن نُظهر أننا قادرون على اللعب أمام هذه الجماهير الحاضرة، وأن نحقق الفوز».

وعن المباراة الماضية أمام اليمن قال: «أنا خجلت من الخسارة الماضية، و أتحمل مسؤولية ذلك، وهي مباراة قدمت لنا درساً بأن نلعب داخل أرضية الملعب بروح قتالية».

وعن معرفة مدرب منتخب الكويت بكل تفاصيل منتخب البحرين كونه كان مدرباً سابقاً لـ«الأحمر»، قال: «أحترم بيتزي الذي عمل مع لاعبي البحرين، عندما تواجد في القيادة الفنية، لكن هي ليست مباراة بيني وبين بيتزي، بل بين منتخبي البحرين والكويت، وجميع لاعبي الكويت مميزون».