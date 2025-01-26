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الرياضة

حكيم زياش على أبواب النصر

حكيم زياش على أبواب النصر
26 يناير 2025 17:10

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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وصلت المفاوضات بين النصر، وصانع الألعاب المغربي حكيم زياش، لاعب جالطة سراي التركي إلى مراحل متقدمة، في انتظار اكتمال صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ 31 عاماً إلى قلعة «العميد»، تعويضاً لرحيل مواطنه عادل تعرابت، والذي ينتظر بدوره الانتقال للشارقة، بعد فسخ تعاقده مع «الأزرق» مؤخراً.
وأكدت وسائل إعلام تركية، على أن العلاقة الجيدة التي تربط الهولندي ألفريد شرودر، بالنجم المغربي زياش، بعد النجاحات السابقة خلال فترة قيادة شرودر لتفينتي وأياكس في الدوري الهولندي، تعزز من فرص اكتمال المفاوضات، وانتقال زياش إلى «العميد».
وشارك زياش لاعب الوسط المهاجم في 11 مباراة مع جالطة سراي خلال الموسم الحالي، من بينها 3 مباريات ضمن التشكيلة الأساسية.
وانضم زياش إلى جالطة سراي قادماً من تشيلسي عام 2023، قبل حصوله على عقد إعارة دائم في الصيف الماضي، ينتهي 30 يونيو المقبل.
وأنهى «العميد» في وقت سابق ارتباطه بتعرابت بالتراضي، بعد أن انضم إلى «الأزرق» في سبتمبر 2022، قادماً من بنفيكا البرتغالي، وحاض مع الفريق 3 مواسم على التوالي مع الفريق، شارك خلالها في 74 مباراة على صعيد المسابقات المحلية، وكأس السوبر الإماراتي المغربي، وسجل 31 هدفاً. 

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
المغرب
حكيم زياش
جالطة سراي
تشيلسي
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