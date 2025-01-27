مانشستر سيتي يتعاقد مع «مدافع ثالث»



لندن (أ ب)



تعاقد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مدافع ثالث في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وضم الظهير الأيسر الشاب كريستيان ماكفارلان «18 عاماً» من صفوف نيويورك سيتي أف سي الأميركي. وتواجد ماكفارلان في صفوف نيويورك، منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وشارك في كل الفئات العمرية مع الفريق، ثم ترقى للفريق الأول في العام الماضي. وولد ماكفارلان في إنجلترا ومثل بلاده في منتخبي الناشئين تحت 16 و17 عاماً، وشارك في كأس أمم أوروبا تحت 17 عاماً العام الماضي.

وقال ماكفارلان في بيان صادر عن نيويورك سيتي «الحلم تحول إلى حقيقة، أدرك أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في تطوري، ومستعد لمواجهة التحدي والاستغلال الأمثل للفرصة».

وكان «السيتي» تعاقد هذا الشهر مع فيتور رييس «19 عاماً» مدافع بالميراس البرازيلي، وعبد القادر خوسانوف من صفوف لانس الفرنسي، بالإضافة إلى المصري عمر مرموش من صفوف أينتراخت فرانكفورت الألماني.