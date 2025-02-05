رونالدو: أنا أعظم لاعب في التاريخ.. لم أرَ أي شخص أفضل مني



برلين (د ب أ)

يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم بعيد ميلاده الـ40، وأنهى رونالدو عامه الـ39 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه برباعية نظيفة على ضيفه الوصل، الاثنين ضمن الجولة السابعة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع كريستيانو رصيده التهديفي إلى 923 هدفاً في مسيرته، وبات بحاجة إلى 77 هدفاً إضافياً لتحقيق هدفه الكبير بالوصول إلى 1000 هدف. ومع الإنجازات الكبيرة التي حققها رونالدو في مسيرته، يظل اللاعب البرتغالي واثقاً من أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال رونالدو في مقابلة مع محطة «لا سيسكتا» التليفزيونية الإسبانية: «أنا أعظم لاعب في التاريخ، رغم أنني لست أعسر، فإنني ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلاً للأهداف بالقدم اليسرى على مر العصور، هذه هي الأرقام، أنا أكثر لاعب متكامل على الإطلاق».

وأضاف: «ألعب بشكل جيد برأسي، أسدد الركلات الحرة بشكل جيد، أنا سريع وقوي وأجيد القفز، لم أر أي شخص أفضل مني».

وأكد رونالدو في وقت سابق أنه يشعر بأنه سينهي مسيرته كأفضل لاعب في التاريخ. وولد رونالدو يوم 5 فبراير 1985، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق سبورتينج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2003، وفي أول موسم له مع الفريق الإنجليزي توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي. وبعدها فاز بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الإنجليزي، بالإضافة لتتويجه بلقب دوري أبطال وكأس العالم للأندية. بعمر 23 عاماً، توّج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى، وفي عام 2009 أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل لفريق ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو (80 مليون جنيه إسترليني).

وأصبح رونالدو أول لاعب ينهي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي في صدارة الهدافين. وفي عام 2021 عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وأنهى موسمه الكامل الوحيد مع النادي كهداف للفريق، قبل أن يتم فسخ عقده في 2022 وفي عام 2023 انتقل رونالدو لنادي النصر السعودي، ومازال مستمراً مع الفريق. وتوج رونالدو بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، حيث توج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، كما توج بجائز أفضل لاعب في العام، التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ثلاث مرات، كما فاز بالحذاء الذهبي الأوروبي أربع مرات، كما حصد جائزة أفضل لاعب في العام، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم خمس مرات. وتوح رونالدو بـ33 لقباً طوال مسيرته، من بينها سبعة ألقاب للدوري، وخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما توج مع المنتخب البرتغالي بلقب بطولة أمم أوروبا ولقب دوري أمم أوروبا.











