ميسي على موعد مع الشباك في «مرسيدس بنز»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع الشباك، في فوز فريقه إنتر ميامي على مضيفه أتلانتا يونايتد 2-1، ما سمح له بتصدر ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، وفي أول مواجهة بين الفريقين منذ خروج إنتر ميامي من الـ«بلاي أوف» على يد منافسه، أدرك ميسي التعادل للضيوف في الدقيقة 20 بعدما افتك الكرة من البولندي بارتوش سيلش، وتلاعب بالإيرلندي ديريك وليامس قبل أن يضعها من فوق الحارس برادلي جوزان.

وبذلك، رد بطل العالم على الهدف الافتتاحي المبكر لأصحاب الأرض، والذي سجله العاجي إيمانويل لاتي لاث بكرة رأسية، بعد عرضية من الباراجوياني ميجيل ألميرون (11).

وأمام حشد بلغ قرابة 43 ألف متفرج في مدرجات «مرسيدس بنز ستاديوم»، كان جوزمان النجم الأبرز في صفوف أتلانتا، بعدما تألق في صد محاولات الضيوف، مبقياً فريقه في اللقاء قبل أن ينحني في النهاية أمام البديل الهايتي فافا بيكو الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 بعد عرضية من الإسباني جوردي ألبا.

وبذلك، حقق إنتر ميامي فوزه الثالث مقابل تعادل في مبارياته الأربع الأولى للموسم، متصدراً المنطقة الشرقية بفارق نقطة أمام فيلادلفيا يونيون الذي مني بهزيمته الأولى، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وجاءت على يد ضيفه ناشفيل 1-3.