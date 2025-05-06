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الرياضة

ريال مدريد يعتلي قائمة أغلى 25 فريقاً لكرة القدم في العالم

ريال مدريد يعتلي قائمة أغلى 25 فريقاً لكرة القدم في العالم
6 مايو 2025 20:31


لندن (د ب أ)
نشرت شبكة قنوات (سي إن بي سي) الاقتصادية الأميركية قائمة بأغلى 25 فريقاً لكرة القدم في العالم للعام الجاري 2025، وقالت إن قيمة هذه الأندية تبلغ في المتوسط 2.76 مليار دولار أميركي. 

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وأشارت إلى أن الفرق الـ 25 الأكثر قيمة حققت إيرادات بلغت 520 مليون دولار، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت 54 مليون دولار في الموسم الماضي.
وأوضحت أن التقييمات بالنسبة لـ 22 نادياً أوروبياً في هذه القائمة يتعلق بموسم 2023/ 2024، بينما يرتبط تقييم الأندية الأميركية الثلاثة في القائمة نفسها بموسم كرة القدم في 2024، ويعتلي ريال مدريد القائمة بقيمة 6.7 مليار دولار، وأضافت أن النادي الإسباني حقق إيرادات بلغت 1.13 مليار دولار، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بإيرادات بلغت 902 مليون دولار.
ووفقاً لتقرير مؤسسة ديلويت لرابطة كرة القدم المالية لعام 2025، ارتفعت إيرادات ريال مدريد بنسبة 26% مقارنة بموسم 2022/ 2023، مستفيداً من استكمال تجديدات ملعبه سانتياغو برنابيو الذي ساهم في مضاعفة إيرادات أيام المباريات لتصل إلى 268 مليون دولار.
بخلاف ذلك، فقد أشار التقرير السنوي لريال مدريد العام الماضي إلى تحقيق النادي أرباحاً بقيمة 174 مليون دولار من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق في عام 2024 للمرة 15 معززاً رقمه القياسي. ومن المنتظر أن يشهد فريقان مدرجان في هذه القائمة زيادة في إيراداتهما قريباً بفضل تحسن عوائد الملعب، وهما برشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأميركي.
وذكرت تقارير أنه من المتوقع أن يعود برشلونة إلى ملعبه «كامب نو» بعد التجديد والمزود بخدمة سبوتيفاي خلال الأشهر المقبلة، بينما أعلن نادي إنتر ميامي أن الفريق سينتقل إلى ملعب «ميامي فريدوم بارك» الجديد في عام 2026.
وتتضمن قائمة (سي إن بي سي) لتقييمات فرق كرة القدم العالمية للعام الجاري 11 فريقاً إنجليزياً، ثلاثة منها ضمن الخمسة الأوائل بسبب ضخامة عقود البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي، حيث تبلغ قيمة حقوقه المحلية والدولية حوالي 4.4 مليار دولار سنوياً، وفقاً لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته. وأضاف هذا المصدر أن هذا المبلغ يزيد على ضعف ما يحصل عليه الدوري الإسباني، موضحاً أن متوسط حقوق البث للدوري الإنجليزي الممتاز والممتدة لثلاث سنوات اعتباراً من الموسم المقبل 2025/ 2026 سيبلغ حوالي 5.1 مليار دولار سنوياً.
ويحتل المركز الثاني في قائمة الأغلى، فريق مانشستر يونايتد بقيمة (6 مليارات دولار) ثم برشلونة (5.65 مليار دولار)، وليفربول (5.4 مليار دولار)، ومانشستر سيتي (5.2 مليار دولار). كما تضم أيضاً بالترتيب من المراكز السادس إلى 25 أندية بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، أرسنال، توتنهام، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، نيوكاسل يونايتد، إنتر ميلان، إيه سي ميلان، ويستهام يونايتد، أستون فيلا، فولهام، لوس آنجيليس إف سي، لوس آنجيليس جالاكسي، إنتر ميامي، آينتراخت فرانكفورت، برايتون، ونابولي.

ريال مدريد
برشلونة
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميامي
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