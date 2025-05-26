حسين رحيمي عيناوي لمدة 4 سنوات



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي العين التعاقد رسمياً مع اللاعب حسين رحيمي «23 عاماً» مهاجم الرجاء المغربي، وهدّاف المنتخب الأولمبي، والدوري المغربي، وذلك بعقد لمدة 4 سنوات يمتدّ حتى عام 2029، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

ويعد حسين رحيمي شقيق اللاعب سفيان مهاجم الفريق الأول، من المواهب الواعدة وتم التعاقد معه لتعزيز قدرات الخط الأمامي للفريق، الذي يسعى للبناء من أجل المستقبل، لذلك ستكون أغلب صفقات العين من نوعية «رحيمي» كلاعب موهوب وصغير في السن.

ويمتلك اللاعب القدرات اللازمة للعب على المستوى المحلي والقاري والإقليمي، وتعمل شركة الكرة بنادي العين على قدم وساق من أجل تدعيم الصفوف، خاصة في الخط الهجومي، حيث لن يكون حسين رحيمي هو الصفقة الوحيدة، بل يفاضل العين بين أكثر من رأس حربة من طراز رفيع، في بعض الدوريات الأوروبية، وقد تم تحديد قائمة باحتياجات الفريق، ويتم التفاوض حالياً مع أبرز العناصر لتدعيم صفوف البنفسج، ليس فقط للمشاركة في مونديال الأندية، ولكن لبدء الموسم الجديد بتوليفة متجانسة في كل المراكز، فيما سيحتفظ العين بسيجوفيا وسناربيا بين صفوفه بالإضافة لسفيان رحيمي وكاكو.