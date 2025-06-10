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الرياضة

«الكوري الجنوبي» يُنهي مشوار تصفيات المونديال برباعية

«الكوري الجنوبي» يُنهي مشوار تصفيات المونديال برباعية
10 يونيو 2025 17:04

سيول (د ب أ)
أنهى منتخب كوريا الجنوبية مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز كبير على منتخب الكويت 4-0 اليوم، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي يقام العام المقبل في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وافتتح سي جين جيون التسجيل لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 30، فيما أضاف زميلاه لي كانج إن وأوه هيون جيو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و54 على الترتيب، وتكفل لي جاي سونج بإحراز الهدف الرابع لكوريا الجنوبية في الدقيقة 72، ليختتم الفريق، الذي ضمن تأهله لكأس العالم رسمياً منذ الجولة الماضية، مشواره في التصفيات على أفضل وجه.
وارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية، الذي حافظ على مقعده الدائم بالمونديال للنسخة الـ11 على التوالي، إلى 22 نقطة في الصدارة، علماً بأنه المنتخب الوحيد الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم من بين جميع المنتخبات الـ18 المشاركة في تلك المرحلة من التصفيات.
في المقابل، توقف رصيد منتخب الكويت، الذي تلاشت آماله رسمياً في بلوغ المونديال، أو حتى اللحاق بالملحق المؤهل لكأس العالم، عند 5 نقاط في المركز السادس.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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