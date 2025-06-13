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الرياضة

قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026

قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026
13 يونيو 2025 14:25

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد كل من الاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة مباريات ملحق التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026»، ويشارك في هذا الملحق ستة منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات.
وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.
أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.
وتقام القرعة الرسمية للملحق الآسيوي يوم 17 يوليو 2025.

منتخب السعودية
منتخب قطر
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
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