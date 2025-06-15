6 مرشحين للفوز بكأس العالم للأندية 2025.. تعرف عليهم

معتز الشامي (واشنطن)

تقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم منذ 25 عاماً، لكنها لم تكن أبداً بهذا الحجم الذي ستكون عليه في نسخة 2025، حيث تضم النسخة الموسعة من المسابقة، التي أقيمت لأول مرة في عام 2000 وزادت تدريجياً في الحجم والنطاق منذ ذلك الحين، 32 فريقاً من 6 اتحادات قارية في الولايات المتحدة. شبكة «أوبتا» طرحت السؤال حول من يفوز بالنسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية 2025؟ وهو السؤال الذي يصعب بالطبع الإجابة عليه إلا في المباراة النهائية يوم 13 يوليو، لكنها كشفت عن 6 مرشحين للظفر بالبطولة. وأول المرشحين هو باريس سان جيرمان الذي يدخل أول مشاركة له في كأس العالم للأندية بزخم كبير، بعد فوزه الساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد أن أنهى باريس سان جيرمان أخيراً انتظاره للمجد الأوروبي، لديه فرصة حقيقية لإضافة لقب عالمي إلى قائمة ألقابه المتنامية، ومع ذلك، فإن وجود أتلتيكو مدريد إلى جانبه في المجموعة الثانية، يعني أن طريقه إلى صدارة المجموعة لن يكون سهلاً.كما أن بوتافوجو وسياتل ساوندرز، الفريقين الآخرين في المجموعة الثانية، أقوى من بعض الفرق التي كان من الممكن أن تتعادل معها، لذا من المتوقع أن تشهد الجولة الأولى منافسة شرسة بين الفرق الأربعة، حتى لو كان العملاقان الأوروبيان واثقين من التأهل، بينما يتصدر باريس سان جيرمان توقعات أوبتا للفوز بالبطولة بنسبة (18.5%). ويعد مانشستر سيتي المرشح الثاني وأكبر منافس لباريس سان جيرمان، وقد يكون هذا مفاجئاً للبعض بعد موسم مخيب للآمال انتهى دون أي لقب كبير لفريق بيب جوارديولا، لكن سيتي يحلم بلقب البطولة مع وصوله إلى الولايات المتحدة بتشكيلة من أقوى الفرق، وفاز الفريق بالبطولة آخر مرة أقيمت فيها عام 2023 بفوز ساحق على فلومينينسي بنتيجة 4-0، كما يحمل جوارديولا سجلاً مشرفاً في كأس العالم للأندية. ولم يتوج أي مدرب باللقب أكثر من جوارديولا (4 مرات)، حيث تولى المسؤولية في 3 أندية مختلفة (مع برشلونة عامي 2009 و2011، وبايرن ميونيخ عام 2013، ومانشستر سيتي عام 2023)، وفاز جوارديولا بجميع مبارياته الثماني في النسخة السابقة من كأس العالم للأندية، حيث سجلت فرقه 25 هدفاً واستقبلت هدفين فقط، ويبلغ احتمال فوز مانشستر سيتي بالبطولة 17.8%، ما يضعه خلف باريس سان جيرمان بفارق ضئيل، ولكنه متقدم بفارق كبير عن بقية المتنافسين. وإلى جانب ريال مدريد، يُعدّ بايرن ميونيخ، الفائز باللقب مرتين، الفريق الوحيد المشارك هذا العام الذي فاز بكأس العالم للأندية أكثر من مرة، وبعد انتزاع لقب الدوري الألماني من غريمه المحلي باير ليفركوزن، يأمل فينسنت كومباني أن يقود هاري كين فريقه إلى المزيد من الألقاب، بعد أن تألق قائد إنجلترا بكسر عذريته. ويأمل بايرن أن تمنحه مباراته الافتتاحية ضد أوكلاند سيتي، بداية جيدة، وتسمح له بالتأهل بسهولة إلى البطولة، لكن في حين أن أبطال ألمانيا هم ثالث المرشحين للفوز بالبطولة، إلا أنهم سابع أكثر الفرق ترجيحا لتصدر مجموعتهم، حيث من المتوقع أن يواجهوا منافسة شرسة مع بنفيكا في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً فريقا قوياً مثل بوكا جونيورز، وبنسبة 23.7% للوصول إلى النهائي، واحتمالية فوز بالبطولة تبلغ 12.8%، يعد بايرن منافساً قوياً. فيما شهد موسم إنتر ميلان رابع المرشحين ختاماً مضطرباً، حيث مُني بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان، بعد أن تفوق عليه نابولي في صراع مثير على لقب الدوري الإيطالي، وغادر سيموني إنزاجي النادي بعد فترة ناجحة كمدرب، حيث تولى مسؤولية الهلال السعودي قبل انطلاق هذه البطولة. ومع ذلك، من بين جميع الفرق الـ 32، يُصنف إنتر ميلان على أنه الفريق الأكثر احتمالاً للفوز بمجموعته بنسبة 79.0%، ولديهم فرصة جيدة بنسبة 12.3% لرفع الكأس في ملعب ميتلايف. ويحتل ريال مدريد المركز الخامس من حيث احتمالات الفوز، بنسبة 9.8% للفوز بالبطولة، وقد يستغرب البعض أن يتأخر الملكي بفارق كبير عن 4 فرق أخرى، لكنه فشل في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. ومع ذلك، لا يُستبعد الكثيرون فرصهم، حيث يسعى المدرب الجديد تشابي ألونسو جاهداً لبداية قوية، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد الوافد الجديد من ليفربول، بينما يعيش كيليان مبابي حالة من التألق بعد فوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي بعد نهاية رائعة للموسم المحلي، سجل خلالها 31 هدفاً في الدوري الإسباني. ويعشق زميله في هجوم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، هذه البطولة، بعد أن سجل هدفين في نهائي 2022 ضد الهلال السعودي، محرزاً لقب أفضل لاعب في المباراة، كما تألق في نهائي كأس الإنتركونتيننتال في ديسمبر ضد باتشوكا. ويُعد تشيلسي آخر المتنافسين الرئيسيين، حيث ناضل ليحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق له الفوز على بالميراس ليفوز بهذه البطولة عام 2021، ويشق تشيلسي طريقه بصعوبة نسبياً في المجموعة الرابعة، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة لوس أنجلوس إف سي في أتلانتا، قبل أن يواجه فلامنجو والترجي التونسي على التوالي، وسيكون مرشحاً للفوز بالبطولة بنسبة (8.4%)، خاصة إذا تمكن كول بالمر من استعادة مستواه المعهود.