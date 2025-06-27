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الرياضة

سالم الدوسري.. «5 نجوم» في مونديال الأندية

سالم الدوسري.. «5 نجوم» في مونديال الأندية
27 يونيو 2025 13:52

 
علي معالي (أبوظبي)
دخل سالم الدوسري، مهاجم فريق الهلال السعودي تاريخ كأس العالم للأندية بالوصول إلى الرقم (5)، عندما سجل هدفاً من الثنائية التي تفوق بها الهلال على باتشوكا في المباراة الأخيرة من المجموعة الثامنة، في السابق، عادل مهاجم الهلال الرقم القياسي للثنائي المصري حسين الشحات ومحمد أبو تريكة اللذين سجل كل منهما 4 أهداف في كأس العالم للأندية، ولكن بعد الهدف في باتشوكا انفرد الدوسري بالصدارة.
هذا الإنجاز المثير للإعجاب لا يؤكد موهبة الدوسري فحسب، بل يعزز أيضاً مكانة كرة القدم السعودية على الساحة الدولية في الوقت الراهن، ووفقاً للإحصاءات، فإن كريستيانو رونالدو هو أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية، برصيد 7 أهداف، يليه ليونيل ميسي وجاريث بيل، اللذان سجل كل منهما 6 أهداف.
وتوج الدوسري بلقب رجل المباراة أيضاً، بعد الجهد الكبير الذي بذله المهاجم القناص، ووضع فريقه في الدور التالي للحدث العالمي الكبير.
ويعتبر سالم الدوسري عنصراً رئيساً ومهماً ليس في صفوف الهلال، بل في المنتخب السعودي، حيث شارك مع «الأخضر» في 98 مباراة، وسجل 25 هدفاً.
ويُعد الهلال هو الممثل الآسيوي والعربي الوحيد الذي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025، وكان الهلال قد فاز بمباراة واحدة، وتعادل في مباراتين في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد، وسيواجه مان سيتي في الدور التالي.

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