الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في بطولة منغوليا

5 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في بطولة منغوليا
6 يوليو 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
468 فارساً يتنافسون في الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز


يغادر منتخب الجودو إلى منغوليا يوم 22 يوليو الحالي، للمشاركة في بطولة «أولان باتور جراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد الدولي من 25 إلى 27 يوليو، في العاصمة أولان باتور، ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى، وتخوض المنافسات 25 دولة من بينها الإمارات والبحرين، ويسعى منتخبنا إلى المحافظة على مركزه في التصنيف العالمي، بوصفه أول المنتخبات العربية المرشحة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».
وانتظم منتخبنا في المعسكر المغلق بجورجيا، عقب فترة الإعداد في أبوظبي، بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، وتنوعت الاستعدادات بين تدريبات البحر والرمال والصالات، بعد مرحلة التجهيز البدني، لاكتساب المزيد من اللياقة، عقب فترة الراحة، بعد خوض بطولة العالم بالمجر، ويتوجه اللاعبون عقب معسكر جورجيا إلى منغوليا، وتضم قائمة الفريق في البطولة المقبلة 5 لاعبين، هم سيميو كونستا «وزن تحت 60 كجم»، ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، عمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
منغوليا
جورجيا
دورة الألعاب الأولمبية
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©