5 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في بطولة منغوليا



أبوظبي (الاتحاد)



يغادر منتخب الجودو إلى منغوليا يوم 22 يوليو الحالي، للمشاركة في بطولة «أولان باتور جراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد الدولي من 25 إلى 27 يوليو، في العاصمة أولان باتور، ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى، وتخوض المنافسات 25 دولة من بينها الإمارات والبحرين، ويسعى منتخبنا إلى المحافظة على مركزه في التصنيف العالمي، بوصفه أول المنتخبات العربية المرشحة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

وانتظم منتخبنا في المعسكر المغلق بجورجيا، عقب فترة الإعداد في أبوظبي، بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، وتنوعت الاستعدادات بين تدريبات البحر والرمال والصالات، بعد مرحلة التجهيز البدني، لاكتساب المزيد من اللياقة، عقب فترة الراحة، بعد خوض بطولة العالم بالمجر، ويتوجه اللاعبون عقب معسكر جورجيا إلى منغوليا، وتضم قائمة الفريق في البطولة المقبلة 5 لاعبين، هم سيميو كونستا «وزن تحت 60 كجم»، ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، عمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».