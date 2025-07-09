«قدموا لي كل شيء».. بيدرو يرفض الاحتفال أمام فلومينينسي



نيويورك (أ ب)

قاد جواو بيدرو فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، للتأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما شارك كأساسي للمرة الأولى أمام فلومينينسي البرازيلي أمس الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وبعد تسجيله الهدف الأول له مع تشيلسي، الذي انضم له قبل أقل من أسبوع، من تسديدة رائعة من على بعد 20 ياردة، خطا خطوتين للاحتفال بالهدف ثم توقف وضم يديه معاً وكتم فرحته، حيث رفض أن يظهر احتفالاً مفرطاً أمام الفريق الذي رعاه منذ كان طفلاً حتى أصبح لاعباً محترفاً.

وقال بيدرو بعد أن سجل هدفي تشيلسي في المباراة التي انتهت 2/ صفر: «عندما كنت صغيراً، لم يكن لديَّ شيء. قدموا لي كل شيء». وسجل بيدرو هدفيه في الدقيقتين 18 و56 بقدمه اليمنى، الأول كان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، والثاني بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من على بُعد 15 ياردة عن المرمى. ويبلغ بيدرو حالياً 23 عاماً، وأصبح يلعب لأحد الأندية الكبرى، بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية فلومينينسي عندما كان يبلغ من العمر 10 أو 11 عاماً، وعندما بلغ 18 عاماً انتقل لفريق واتفورد ثم انتقل لبرايتون بعمر 21 عاماً.

وشارك للمرة الأول مع المنتخب البرازيلي في نوفمبر 2023، ولكن مثل العديد من اللاعبين البرازيليين الكبار بإمكانه أن يجني أموالاً أكثر من اللعب خارج البرازيل. وقال ريناتو جاوتشو، مدرب فلومينينسي، عبر مترجمه: «من غير المنطقي للبرازيل أن تحاول التنافس مع الأندية الأوروبية فيما يتعلق بالأمور المالية. الأندية البرازيلية تتاجر باللاعبين وتبيعهم إلى أوروبا حتى تتمكن من البقاء، وهذا صحيح حتى منذ أن كنت لاعباً».

وتستفيد الأندية الإنجليزية الكبرى من الشعبية الجارفة للدوري الممتاز، وعوائد حقوق البث، وينضم معهم الأندية الإسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية، في المكاسب المالية الناتجة عن بلوغ مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا.

وانضم جواو بيدور إلى تشيلسي قادما من برايتون في الثاني من يوليو الجاري، ووقّع على عقد مع الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين، والذي بات على بعد انتصار واحد من التتويج للمرة الثانية بكأس العالم للأندية.

وفي أوج نجاحه لم يكن بيدرو لينسى من أين جاء. وقال بيدور: «أظهروني للعالم. إذا كنت هنا اليوم، هذا لأنهم آمنوا بي، أنا ممتن لهم كثيراً». وتعاقد تشيلسي مع بيدرو يوم الأربعاء الماضي، بعدما سجل 19 هدفاً في 58 مباراة مع برايتون في الدوري الإنجليزي، وكان قد شارك للمرة الأولى مع تشيلسي قبل يومين كبديل في الدقيقة 54 في المباراة التي فاز بها تشيلسي على بالميراس 2/ 1 في دور الثمانية. ورشح روبرتو دي تشيربي، مدرب برايتون السابق ومارسيليا الحالي، جواو بيدرو لإنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الحالي. وقال ماريسكا: «السبب الرئيسي الذي جعلنا نتعاقد مع بيدرو هو أننا هذا الموسم واجهنا العديد من الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي، وهو يتمتع بجودة عالية في مواجهة هذا النوع من الفرق».