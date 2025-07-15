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«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً

«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
15 يوليو 2025 14:00


أبوظبي (وام)
أعلن الأولمبياد الخاص، مشاركة 50 فارساً وفارسة يمثلون أكثر من 10 دول في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص، والمقررة إقامتها لأول مرة في نادي العين للفروسية والرماية خلال الفترة من 11 إلى 24 أغسطس المقبل، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتضمن المسابقة التخصصية الأولى في الفروسية، منافسات عدة في قفز الحواجز، والمسار، والسيطرة، والترويض، وتخصيص فئات تنافسية تلائم قدرات اللاعبين لإبراز مهاراتهم.
وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص، مشاركة العديد من الجهات الداعمة في الحدث، وهي دائرة الثقافة والسياحة - فرع العين، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي العين للفروسية والرماية، لدعم نجاحه، نظراً لأهميته وما يمثله من إرث مستدام، انطلاقاً من استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، لتمكين أصحاب الهمم، واستدامة البرامج الداعمة لدمجهم في المجتمع.
وتوقع نجاحاً كبيراً للفعالية التخصصية الأولى من نوعها في مدينة العين، نظراً لما تمثله من إضافة قوية في مجال الاهتمام بأصحاب الهمم، وتوفير البرامج التي تسهم في تطوير قدراتهم التنافسية.

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