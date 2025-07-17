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الرياضة

مانشستر يونايتد يقدم عرضاً جديداً لضم مهاجم برينتفورد

مانشستر يونايتد يقدم عرضاً جديداً لضم مهاجم برينتفورد
17 يوليو 2025 20:47

 
لندن (د ب أ)

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قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضاً جديداً لضم الكاميروني بريان مبويمو، مهاجم فريق برينتفورد، وصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من أهداف البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، وقدم النادي عرضاً بلغت قيمته 45 مليون جنيه إسترليني مع إضافات وصلت إلى 10 ملايين منذ ستة أسابيع.
وعاد مانشستر يونايتد بعرض جديد لضم اللاعب بعد أسابيع عدة مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لكن المفاوضات توقفت بسبب رغبة برينتفورد في الحصول على مبلغ أعلى للتخلي عن مبويمو.
وحسبما علمت (بي ايه ميديا)، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضاً جديداً وصلت قيمته إلى 65 مليون جنيه إسترليني مع إضافات بلغت قيمتها 5 ملايين، وذلك في سعيه للتعاقد مع اللاعب قبل بدء جولة الاستعداد للموسم الجديد. وسيسافر فريق أموريم إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الآن لم يتعاقد الفريق سوى مع البرازيلي الدولي ماتيوس كونيا قادماً من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني. وكان مبويمو قد انضم إلى برينتفورد من تروا عام 2019، ويتبقى عام واحد في عقده مع الفريق مع إمكانية التمديد لعام آخر.

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