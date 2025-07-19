الزمالك يعاقب أحمد فتوح ويحيله للتحقيق!

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي الزمالك المصري توقيع غرامة مالية علي أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، تقدر بمليون جنيه بسبب خروجه من معسكر الفريق بحجة مرض أحد أقاربه ولكنه حضر حفلاً غنائياً بالساحل الشمالي في مصر.

وذكر الزمالك في بيان رسمي اليوم أن جون إدوارد المدير الرياضي قرر بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وانتشرت بعض الصور على وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت فتوح متواجداً بأحد الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي.