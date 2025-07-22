فينيسيوس يودّع ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي عالمي



معتز الشامي (أبوظبي)

من المرجح أن يتجه نادي ريال مدريد إلى بيع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مقابل مبلغ ضخم هذا الصيف، كان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً جزءاً أساسياً من نجاح الفريق الملكي في المواسم الأخيرة، وساعد الفريق في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا منذ وصوله في عام 2018.

وخاض فينيسيوس أكثر من 300 مباراة مع النادي وسجل أكثر من 100 هدف خلال هذه الفترة، ولكن مع استعداد المدرب الجديد تشابي ألونسو لموسم 2025/26، يبدو مستقبل المهاجم غير مؤكد.

ونجح فريق سانتياغو برنابيو في الاستفادة من من المواهب الهجومية في الموسم الأخير، مع وصول كيليان مبابي وإندريك في الصيف الماضي، ما أضاف المزيد من القوة النارية إلى هجوم مدريد.

ورغم أن وصول مبابي وإندريك قبل 12 شهراً لم يؤثر ذلك على وقت لعب فينيسيوس، حيث سجل البرازيلي 22 هدفاً في 58 مباراة في جميع المسابقات، فإنه يُعتقد أن هناك أسباباً أخرى قد تدفعه إلى الرحيل، ونستعرضها في التقرير التالي.

أولا، هناك حجم رسوم الانتقال التي تم طرحها، حيث أفاد موقع Fichajes الإسباني، أن العرض المقدم من أحد فرق الدوري السعودي قد يصل إلى 350 مليون يورو، وهو ما يتجاوز بكثير التقييم الحالي للاعب البالغ 170 مليون يورو على «ترانسفير ماركت».

وكذلك من الواضح أن جلب مثل هذه الرسوم سيمنح ريال مدريد قوة كبيرة في سوق الانتقالات هذا الصيف، مع استمرار التقارير عن تطلع النادي إلى التعاقد مع مهاجم «رقم 9 صريح» لقيادة الهجوم، ومن شأن هذا أن يمنح مبابي ورودريجو الفرصة للبقاء كجناحين في النادي ومنح الهجوم شيئاً من التجديد في ظل سعيهم لإزاحة برشلونة عن عرشه هذا الموسم، بعد حصده لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وأضاف التقرير أيضاً أن أداء فينيسيوس الأخير لم يكن على مستوى التوقعات في مدريد، في حين تم طرح أسئلة أيضاً داخلية بشأن بعض الجدل حول البرازيلي خارج الملعب، ويرى موقع FourFourTwo أنه إذا قُدِّم عرضٌ كهذا من السعودية، فسينظر إليه ريال بعين الاعتبار، فمبلغ 222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان لبرشلونة عام 2017 مقابل نيمار لا يزال يسجل أغلى صفقة انتقال في العالم حالياً، وهذا من شأنه أن يُحطِّم هذا الرقم.

ومع سعي المدرب الجديد ألونسو إلى ترك بصمته على النادي بعد موسم لم يحقق فيه ريال مدريد النجاح المأمول سواء في الدوري الإسباني أو في أوروبا، فإن حصيلة صندوق الانتقالات ستكون وسيلة فعالة لمساعدته.