ختام دورة مراقبي المباريات «المستجدين»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم وبنجاح الدورة التدريبية لمراقبي المباريات المستجدين، التي نُظمت في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس، بالتعاون بين اتحاد كرة القدم، والاتحاد الآسيوي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وقدم محاضراتها تشيتان كولكارني رئيس عمليات كرة القدم، وجييسينج موتياه مراقب المباريات في الاتحاد الآسيوي.

وشهد اليوم الختامي للدورة محاضرة عن النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم (FA-Net) والخدمات العديدة التي يقدمها للأندية ومسؤولي المباريات، وتضمنه لتقارير ونماذج المباريات التي يتم استخدامها من قبل المراقبين والمنسقين الإعلاميين والأمنيين لتسجيل الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بأحداث المباراة، كما تم عرض الطرق المستخدمة لإرسال تكليفات التعيين، إضافة لتطبيقات الهواتف الذكية التي توفر كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقات.

وأقيم المحور العملي للدورة في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، حيث تم التعرف على مناطق وتقسيمات الملعب، كمحاكاة طبيعية لكيفية تنفيذ المراقب لمهامه ومسؤولياته التي تم شرحها خلال المحاضرات النظرية على مدار ثلاثة أيام.