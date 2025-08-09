السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أسوأ قيمة مقابل السعر.. أفشل 10 مهاجمين في التاريخ الأوروبي الحديث

أسوأ قيمة مقابل السعر.. أفشل 10 مهاجمين في التاريخ الأوروبي الحديث
9 أغسطس 2025 13:45

معتز الشامي (أبوظبي)
تُحاول الأندية جاهدةً مع تبقي أسابيع قليلة على سوق الانتقالات، إنهاء تشكيلاتها مع اقتراب الموسم الجديد لأندية الدوري الخمسة الكبرى، وبلغ إجمالي إنفاق الأندية كل صيف أرقاماً مذهلة على مدار العقد الماضي، حيث استُثمرت مليارات الدولارات في لاعبين جدد.
ويتعرض مُلّاك الأندية لضغوط متزايدة من الجماهير لإظهار طموحهم من خلال إنفاق مبالغ طائلة على الوافدين الجدد، ولكن من الضروري اختيار اللاعب المُناسب.
وتُنفق الأندية معظم الأموال على شراء المهاجمين، إذ يُنظر إليهم على أنهم صانعو الفارق في اللحظات الحاسمة، حيث يمتلك أغلى 5 لاعبين في التاريخ توجهاً هجومياً، وأعلى قيمة انتقال لمدافع تأتي في المركز الـ27، وهي انتقال هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو.
فمَنْ هم المهاجمون الذين كلفوا أنديتهم أكبر قدر من المال مقابل كل مساهمة تهديفية في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى؟
وتُثير قائمة أغلى 10 لاعبين من حيث المساهمة في الأهداف شكوكاً لدى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ضمت القائمة 8 لاعبين.
3 لمانشستر يونايتد ومثلهم لتشيلسي، ويحتل أنتوني المركز الأول غير المرغوب فيه، ويُنظر إلى البرازيلي على نطاق واسع على أنه من أسوأ الصفقات من حيث القيمة مقابل المال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وتؤكد الإحصائيات هذا الرأي.
وأنفق يونايتد 95 مليون يورو لجلب الجناح إلى ملعب أولد ترافورد مع إريك تين هاج، لكنه لم يُساهم إلا في 17 هدفاً بتكلفة 5.6 مليون يورو لكل هدف أو تمريرة حاسمة.
فيما يحتل راندال كولو مواني المركز الثاني بعد انتقاله مقابل 95 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، حيث كلف العملاق الفرنسي 5.3 مليون يورو لكل هدف أو تمريرة حاسمة.
ويحتل جادون سانشو المركز الثالث بمساهمة 4.7 مليون يورو لكل هدف في مانشستر يونايتد، بناء على رسوم انتقاله البالغة 85 مليون يورو، ومن اللافت للنظر أن كلاً من أنتوني وسانشو يكافحان للعثور على عروض هذا الصيف، كما أن راسموس هويلوند ضمن العشرة الأوائل.
أما لاعبو تشيلسي الثلاثة المدرجون بالقائمة، فهم بيدرو نيتو وميخايلو مودريك وكريستوفر نكونكو، وفي حين أن الثنائي الأخير فشل في لفت الأنظار في ستامفورد بريدج، أظهر نيتو لمحات من الجودة، ومن المتوقع أن يحصل على دور هذا الموسم.
وأغلى لاعب في القائمة هو جاك جريليش، حيث كلفت صفقة انتقاله مقابل 117.5 مليون يورو مانشستر سيتي 2.9 مليون يورو لكل هدف (40).
وتضمنت قائمة أعلى تكلفة لكل مساهمة تهديفية للمهاجمين في الدوريات الخمس الكبرى
1- أنتوني (95 مليون يورو): 17 5.6 مليون يورو
2-راندال كولو مواني (95 مليون يورو): 18 5.3 مليون يورو
3- جيدون سانشو(85 مليون يورو): 18 4.7 مليون يورو
4- فابيو سيلفا (40 مليون يورو): 11 3.6 مليون يورو
5- عمر صادق (20 مليون يورو): 6 3.3 مليون يورو
6- بيدرو نيتو (60 مليون يورو): 18 3.3 مليون يورو
7- ميخايلو مودريك (70 مليون يورو): 21 3.3 مليون يورو
8- جاك جريليش (117.5 مليون يورو): 40 2.9 مليون يورو
9- كريستوفر نكونكو: (60 مليون يورو): 23 2.6 مليون يورو
10- راسموس هويلوند: (78 مليون يورو): 32 2.4 مليون يورو

 

أخبار ذات صلة
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
مانشستر يونايتد يحول مركز التدريب إلى مشروع متكامل
أنتوني مارسيال
هاري ماجواير
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
الأخبار العالمية
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
اليوم 14:47
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
الأخبار العالمية
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
اليوم 14:43
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
الرياضة
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
اليوم 14:15
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
الرياضة
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
اليوم 14:14
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
الرياضة
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©