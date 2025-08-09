أسوأ قيمة مقابل السعر.. أفشل 10 مهاجمين في التاريخ الأوروبي الحديث

معتز الشامي (أبوظبي)

تُحاول الأندية جاهدةً مع تبقي أسابيع قليلة على سوق الانتقالات، إنهاء تشكيلاتها مع اقتراب الموسم الجديد لأندية الدوري الخمسة الكبرى، وبلغ إجمالي إنفاق الأندية كل صيف أرقاماً مذهلة على مدار العقد الماضي، حيث استُثمرت مليارات الدولارات في لاعبين جدد.

ويتعرض مُلّاك الأندية لضغوط متزايدة من الجماهير لإظهار طموحهم من خلال إنفاق مبالغ طائلة على الوافدين الجدد، ولكن من الضروري اختيار اللاعب المُناسب.

وتُنفق الأندية معظم الأموال على شراء المهاجمين، إذ يُنظر إليهم على أنهم صانعو الفارق في اللحظات الحاسمة، حيث يمتلك أغلى 5 لاعبين في التاريخ توجهاً هجومياً، وأعلى قيمة انتقال لمدافع تأتي في المركز الـ27، وهي انتقال هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو.

فمَنْ هم المهاجمون الذين كلفوا أنديتهم أكبر قدر من المال مقابل كل مساهمة تهديفية في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى؟

وتُثير قائمة أغلى 10 لاعبين من حيث المساهمة في الأهداف شكوكاً لدى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ضمت القائمة 8 لاعبين.

3 لمانشستر يونايتد ومثلهم لتشيلسي، ويحتل أنتوني المركز الأول غير المرغوب فيه، ويُنظر إلى البرازيلي على نطاق واسع على أنه من أسوأ الصفقات من حيث القيمة مقابل المال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وتؤكد الإحصائيات هذا الرأي.

وأنفق يونايتد 95 مليون يورو لجلب الجناح إلى ملعب أولد ترافورد مع إريك تين هاج، لكنه لم يُساهم إلا في 17 هدفاً بتكلفة 5.6 مليون يورو لكل هدف أو تمريرة حاسمة.

فيما يحتل راندال كولو مواني المركز الثاني بعد انتقاله مقابل 95 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، حيث كلف العملاق الفرنسي 5.3 مليون يورو لكل هدف أو تمريرة حاسمة.

ويحتل جادون سانشو المركز الثالث بمساهمة 4.7 مليون يورو لكل هدف في مانشستر يونايتد، بناء على رسوم انتقاله البالغة 85 مليون يورو، ومن اللافت للنظر أن كلاً من أنتوني وسانشو يكافحان للعثور على عروض هذا الصيف، كما أن راسموس هويلوند ضمن العشرة الأوائل.

أما لاعبو تشيلسي الثلاثة المدرجون بالقائمة، فهم بيدرو نيتو وميخايلو مودريك وكريستوفر نكونكو، وفي حين أن الثنائي الأخير فشل في لفت الأنظار في ستامفورد بريدج، أظهر نيتو لمحات من الجودة، ومن المتوقع أن يحصل على دور هذا الموسم.

وأغلى لاعب في القائمة هو جاك جريليش، حيث كلفت صفقة انتقاله مقابل 117.5 مليون يورو مانشستر سيتي 2.9 مليون يورو لكل هدف (40).

وتضمنت قائمة أعلى تكلفة لكل مساهمة تهديفية للمهاجمين في الدوريات الخمس الكبرى

1- أنتوني (95 مليون يورو): 17 5.6 مليون يورو

2-راندال كولو مواني (95 مليون يورو): 18 5.3 مليون يورو

3- جيدون سانشو(85 مليون يورو): 18 4.7 مليون يورو

4- فابيو سيلفا (40 مليون يورو): 11 3.6 مليون يورو

5- عمر صادق (20 مليون يورو): 6 3.3 مليون يورو

6- بيدرو نيتو (60 مليون يورو): 18 3.3 مليون يورو

7- ميخايلو مودريك (70 مليون يورو): 21 3.3 مليون يورو

8- جاك جريليش (117.5 مليون يورو): 40 2.9 مليون يورو

9- كريستوفر نكونكو: (60 مليون يورو): 23 2.6 مليون يورو

10- راسموس هويلوند: (78 مليون يورو): 32 2.4 مليون يورو