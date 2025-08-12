الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد

شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
12 أغسطس 2025 14:04

شتوتجارت (د ب أ)

منح نادي شتوتجارت فريق بايرن ميونيخ، منافسه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، مهلة نهائية للتفاوض بشأن انتقال محتمل للمهاجم نيك فولتمايد، قبل مواجهتهما في بطولة كأس السوبر المحلي، يوم السبت المقبل.
وعقب تتويجه بلقب كأس ألمانيا الموسم الماضي، يستضيف شتوتجارت الفريق البافاري، حامل لقب الدوري الألماني، في المباراة الافتتاحية الرسمية للموسم الكروي الألماني الجديد.
ونقلت صحيفة (شتوتجارتر تسايتونج) الألمانية عن ألكسندر فيرلي، الرئيس التنفيذي لشتوتجارت، قوله: «سنخوض كأس السوبر يوم السبت المقبل. من المفترض أن يتم حسم كل الأمور مع انطلاق المباراة، على أقصى تقدير». ووجه فيرلي رسالة لإدارة بايرن، حيث قال «إذا كنتم ترغبون بشدة في التعاقد مع اللاعب، فيجب أن تجدوا حلاً خلال هذه الفترة».
وباءت محاولات بايرن ميونيخ للتعاقد مع فولتمايد بالفشل حتى الآن، حيث رفض شتوتجارت عرضين، أحدهما بقيمة 55 مليون يورو، دون حتى بدء المفاوضات. وتردد أن فولتمايد مستعد للانتقال إلى بايرن رغم استمرار عقده مع شتوتجارت لعدة سنوات، لكن النادي لن يفكر في السماح له بالرحيل إلا إذا تم تقديم عرض بقيمة كبيرة.
وشدد فيرلي على أن أي عرض، حتى لو كان أعلى، سيتم تقديمه بعد كأس السوبر لن يؤخذ في الاعتبار، مشيراً إلى أن اللاعب الشاب سيبقى في شتوتجارت. وصرح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، الأسبوع الماضي، بأن انتقال فولتمايد لناديه «غير وارد»، لكنه لم يستبعد تماماً انتقال اللاعب.

بايرن ميونيخ
شتوتجارت
كأس السوبر الألماني
