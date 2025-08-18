الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نابولي يبحث عن مهاجم لتعويض غياب لوكاكو

نابولي يبحث عن مهاجم لتعويض غياب لوكاكو
18 أغسطس 2025 15:58

 
روما (أ ف ب)

يبحث نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن التعاقد مع مهاجم، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بهدف تعويض البلجيكي روميلو لوكاكو المتوقع غيابه عن الملاعب لأسابيع عدة بسبب الإصابة.
وتعرض لوكاكو للإصابة في الجزء الخلفي لفخذه الأيسر خلال الفوز الودي على أولمبياكس اليوناني 2-1 الخميس الماضي، مع توقع غيابه عن الملاعب لأسابيع عدة، وبالتالي خسارة فريقه لجهوده في مستهل الموسم الجديد الذي يستهله رجال المدرب أنتونيو كونتي على أرض ساسوولو في المرحلة الأولى من الدوري المحلي.
وقال نابولي، الاثنين، في بيان: «بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أولمبياكوس، خضع روميلو لوكاكو لفحوص طبية في مستشفى بينيتا جراندي، وكشفت عن إصابة خطيرة في العضلة المستقيمة لفخذه الأيسر»، مضيفاً أن البلجيكي «بدأ منذ الآن عملية إعادة التأهيل وسيتلقى نصيحة جراحية».
وأشارت التقارير الأولية إلى أن البلجيكي قد يغيب عن الملاعب حتى نوفمبر.
وأفادت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» بأن مدير النادي جوفاني مانا بدأ البحث عن مهاجم لتعويض غياب لوكاكو، مرشحة بعض الأسماء مثل الهولندي جوشوا زيركسي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والفرنسي جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس الإنجليزي)، والأوكراني أرتيم دوفبيك (روما الإيطالي)، والمونتينيجري نيكولا كرستوفيتش (ليتشي الإيطالي).
وسبق للنادي الجنوبي أن ضم هذا الصيف لورنتسو لوكا من أودينيزي، لكنه يبقى الخيار الوحيد في مركز رأس الحربة بعد التخلي عن الأرجنتيني جيوفاني سيميوني لتورينو على سبيل الإعارة وجاكومو راسبادوري لأتلتيكو مدريد الإسباني.
وحسم نابولي إلى حد كبير أيضاً ضم الظهير الأيسر الإسباني ميجيل جوتييريس، الذي يكمل الفحوص الطبية الروتينية قبل توقيع عقد انتقاله إلى بطل إيطاليا من جيرونا لخمسة أعوام مقابل 20 مليون يورو، بحسب الصحافة الإيطالية.
وعزز فريق كونتي صفوفه هذا الصيف بضم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين من دون مقابل بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قلب الدفاع الهولندي سان بوكيما من بولونيا مقابل 31 مليون يورو، ومواطنه الجناح الأيسر نوا لانج من آيندهوفن مقابل 25 مليون يورو، وحارس المرمى الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش من تورينو على سبيل الإعارة، إضافة إلى بعض الوجوه الشابة.

