قرعة متوازنة لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً



الدوحة (د ب أ)

أجريت ظهر اليوم في مقر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاما، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر المقبلين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، وبحضور ممثلي الاتحادات الخليجية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وسلطنة عمان واليمن، فيما جاء المنتخب العراقي في صدارة المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السعودية والبحرين والكويت.

واتسمت القرعة بدرجة كبيرة من التوازن، إذ وزعت المنتخبات على مجموعتين متقاربتين من حيث القوة والطموح، ما ينذر بمواجهات مثيرة بين المدارس الكروية الخليجية المختلفة، ويمنح البطولة نكهة خاصة بوجود منتخبات سبق لها أن تركت بصمة واضحة في بطولات الفئات السنية.

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدمة عبر موقعه الرسمي: «تعد هذه النسخة محطة مهمة لتأكيد حرص الاتحادات الخليجية على تطوير كرة القدم القاعدية، وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المواهب الشابة لاكتساب الخبرة والاحتكاك في أجواء تنافسية، بما يعزز من مستقبل المنتخبات الوطنية على المدى الطويل».



