الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ملوك القارات».. حكيمي يتخطى صلاح!

«ملوك القارات».. حكيمي يتخطى صلاح!
23 أغسطس 2025 12:29

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك


تتصدر أوروبا قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية، حيث تضم 42151 لاعب كرة قدم، وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للقارة 39.27 مليار يورو، ويتصدرها لامين يامال، لاعب برشلونة الإسباني «200 مليون يورو»، وهو الأغلى في العالم، وتأتي قارة أميركا الجنوبية في المركز الثاني، حيث تشتهر بإنتاج لاعبين يتمتعون بالمهارة والمراوغة، ويبلغ عددهم حالياً 12111 لاعباً، بقيمة سوقية تبلغ 11.46 مليار يورو، ويتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور القائمة «170 مليون يورو»، في المركز الثالث، تأتي أفريقيا، بـ 8819 لاعباً بقيمة سوقية إجمالية «6.41 مليار يورو»، واللاعب الأفريقي الأكثر قيمة حالياً هو المغربي أشرف حكيمي بقيمة 80 مليون يورو، ليتخطى المصري محمد صلاح نجم ليفربول للمرة الأولى.
وتأتي آسيا في المركز الرابع، بـ 12999 لاعباً، بقيمة سوقية 2.68 مليار يورو، ويعد الجناح الياباني كاورو ميتوما، والمدافع الكوري الجنوبي مين جاي كيم هما الأكثر قيمة «40 مليون يورو» لكل منهما. 
فيما تراجعت قارة أميركا الشمالية إلى المركز الخامس بـ4253 لاعباً بقيمة سوقية 2.46 مليار يورو. ويتصدر الكندي ألفونسو ديفيز، والأميركي كريستيان بوليسيتش القائمة، وكلاهما بقيمة 50 مليون يورو، وتكمل قارة أوقيانوسيا القائمة بـ1382 لاعباً، بقيمة سوقية 246 مليون يورو، ويعد كريس وود من نيوزيلندا «10 ملايين يورو» هو الأكثر قيمة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
الدوري الفرنسي
ليفربول
باريس سان جيرمان
محمد صلاح
أشرف حكيمي
مصر
المغرب
لامين يامال
برشلونة
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©