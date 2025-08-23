«ملوك القارات».. حكيمي يتخطى صلاح!



معتز الشامي (أبوظبي)



تتصدر أوروبا قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية، حيث تضم 42151 لاعب كرة قدم، وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للقارة 39.27 مليار يورو، ويتصدرها لامين يامال، لاعب برشلونة الإسباني «200 مليون يورو»، وهو الأغلى في العالم، وتأتي قارة أميركا الجنوبية في المركز الثاني، حيث تشتهر بإنتاج لاعبين يتمتعون بالمهارة والمراوغة، ويبلغ عددهم حالياً 12111 لاعباً، بقيمة سوقية تبلغ 11.46 مليار يورو، ويتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور القائمة «170 مليون يورو»، في المركز الثالث، تأتي أفريقيا، بـ 8819 لاعباً بقيمة سوقية إجمالية «6.41 مليار يورو»، واللاعب الأفريقي الأكثر قيمة حالياً هو المغربي أشرف حكيمي بقيمة 80 مليون يورو، ليتخطى المصري محمد صلاح نجم ليفربول للمرة الأولى.

وتأتي آسيا في المركز الرابع، بـ 12999 لاعباً، بقيمة سوقية 2.68 مليار يورو، ويعد الجناح الياباني كاورو ميتوما، والمدافع الكوري الجنوبي مين جاي كيم هما الأكثر قيمة «40 مليون يورو» لكل منهما.

فيما تراجعت قارة أميركا الشمالية إلى المركز الخامس بـ4253 لاعباً بقيمة سوقية 2.46 مليار يورو. ويتصدر الكندي ألفونسو ديفيز، والأميركي كريستيان بوليسيتش القائمة، وكلاهما بقيمة 50 مليون يورو، وتكمل قارة أوقيانوسيا القائمة بـ1382 لاعباً، بقيمة سوقية 246 مليون يورو، ويعد كريس وود من نيوزيلندا «10 ملايين يورو» هو الأكثر قيمة.