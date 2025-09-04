الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألمانيا تواجه كوت ديفوار وفنلندا ودياً

ألمانيا تواجه كوت ديفوار وفنلندا ودياً
4 سبتمبر 2025 18:32

 
برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن منتخب «الماكينات»، سوف يخوض مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار وفنلندا قبل كأس العالم 2026 .
وستكون المباراتان بمثابة تحضير لبطولة كأس العالم التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا، حال تأهلت ألمانيا مباشرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة أمام كوت ديفوار يوم 30 مارس المقبل في شتوتجارت، فيما تستضيف ألمانيا منتخب فنلندا يوم 31 مايو المقبل في ماينز.
ومع ذلك، يعتمد الجدول على قرعة مجموعات كأس العالم المقررة في 5 ديسمبر المقبل، ويمكن مراجعته بعد ذلك.
وفي التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، فإن المنتخب الألماني، بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، هو المرشح الأبرز لتصدر مجموعته التي تضم سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، حيث يتأهل المتصدر لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. ويبدأ المنتخب الألماني مبارياته في التصفيات بمواجهة سلوفاكيا اليوم الخميس، فيما يستضيف منتخب إيرلندا الشمالية يوم الأحد المقبل في كولونيا.

كأس العالم
منتخب ألمانيا
كوت ديفوار
فلندا
جوليان ناجلسمان
