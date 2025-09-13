الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تاريخ أسطورة «الرقم 10» في منتخب الأرجنتين

تاريخ أسطورة «الرقم 10» في منتخب الأرجنتين
13 سبتمبر 2025 10:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)


لا أحد يشك في أن أفضل رمز للقميص التاريخي رقم 10 للمنتخب الأرجنتيني كان ولا يزال ويظل دائماً دييجو أرماندو مارادونا، ومع مرور الوقت، تجرأ العديد من اللاعبين على ارتدائه، ما أثار جدلاً حول ما إذا كانوا على قدر «الأسطورة دييجو» من عدمه.
وفي آخر مباراة خاضتها الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام الإكوادور، ارتدى فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد الشاب، القميص الأسطوري «10» الخاص بالمنتخب الأرجنتيني، ما أثار مرة أخرى نقاشاً حول ورثة مارادونا وميسي، وأصبح ماستانتونو أصغر لاعب في تاريخ الأرجنتين يرتدي القميص رقم 10، بعمر 18 عاماً و23 يوماً، محطماً رقم مارادونا، الذي ارتدى القميص للمرة الأولى مع الأرجنتين بعمر 18 عاماً و9 أشهر و3 أيام، وقبل 19 ساعة، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

2010 بداية حقبة ميسي
شهدت جنوب أفريقيا أول مشاركة لميسي في كأس العالم، وهو يرتدي القميص رقم 10، حيث منحه إياه مارادونا، مدرب المنتخب آنذاك.
2014 - القائد المطلق
في البرازيل، قاد ميسي الأرجنتين إلى النهائي الذي خسره أمام ألمانيا، وفاز بالكرة الذهبية، ورسخ مكانته رمزاً أساسياً لقميص الفريق الأثقل وزناً.

2018 - روسيا والإحباط
مرة أخرى، ارتدى ميسي الرقم 10، ولكن بفريق يفتقر إلى التنظيم، وحمل القائد ثقل القميص، وخرج منتخب الأرجنتين في دور الـ16 أمام فرنسا.
2022 - ليونيل ميسي، بطل العالم
في قطر 2022، تُوج ميسي بطلاً للعالم، حيث وجد الرقم 10 الذي كان ملكاً لمارادونا سابقاً، مالكاً أبدياً آخر.

الرقم 10 قبل ميسي (2006 - ريكيلمي)
في كأس ألمانيا 2006، ارتدى ريكيلمي الرقم 10 باعتباره العقل المدبر للمنتخب الأرجنتيني، ورغم أن ذلك لم يكن كافياً لتجاوز ربع النهائي، إلا أنه ترك بصمته قائداً.

1998 و2002 - أرييل أورتيجا
ارتدى أورتيجا الرقم 10 في بطولتين متتاليتين لكأس العالم، وتميّز ببراعته ومراوغاته، لكن الأرجنتين لم توفق في البطولتين.

1982 -حقبة مارادونا
في سن الحادية والعشرين فقط، وصل مارادونا إلى إسبانيا، ملكاً جديداً لكرة القدم، كانت أول كأس عالم يرتدي فيها الرقم 10، ورغم فشل الفريق، إلا أن التاريخ كان مالكه بالفعل، في المكسيك 1986، جعل مارادونا الرقم 10 محفوظاً في القلوب بهدفيه في مرمى إنجلترا، وقيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم. وفي إيطاليا 1990، لعب بساق واحدة تقريبا، وقاد الأرجنتين مرة أخرى إلى النهائي، الذي أمام ألمانيا.
ولعب مارادونا مباراتين في كأس العالم بالولايات المتحدة مرتدياً القميص رقم 10، وبعد إيقافه بسبب المنشطات، انتقل القميص إلى أورتيجا، الذي ورث وزناً تاريخياً.

 

الأرجنتين
مارادونا
ليونيل ميسي
لوتارو مارتينيز
