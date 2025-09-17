الإصابة تحرم «الصين للتنس» من «البطلة» سابالينكا

بكين (رويترز)

قال منظمون اليوم الأربعاء إن أرينا سابالينكا انسحبت من بطولة الصين المفتوحة للتنس بسبب إصابة تعرضت لها خلال حملتها للفوز باللقب في فلاشينج ميدوز.

وبلغت لاعبة روسيا البيضاء، التي تغلبت على أماندا أنيسيموفا لتفوز بلقب أميركا المفتوحة للمرة الثانية توالياً واللقب الرابع لها في البطولات الأربع الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر، دور الثمانية في بطولة الصين من فئة ألف نقطة العام الماضي.

وقالت سابالينكا في بيان للمنظمين: "يؤسفني أن أعلن انسحابي من بطولة الصين المفتوحة هذا العام بعد تعرضي لإصابة طفيفة بعد أميركا المفتوحة.

"سأحاول التركيز على استعادة كامل لياقتي لبقية العام".

وتحمل الأميركية كوكو جوف لقب بطولة الصين المفتوحة، والتي ستقام في المركز الوطني للتنس في بكين في الفترة من 24 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر.