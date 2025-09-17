الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإصابة تحرم «الصين للتنس» من «البطلة» سابالينكا

الإصابة تحرم «الصين للتنس» من «البطلة» سابالينكا
17 سبتمبر 2025 09:13

بكين (رويترز)

أخبار ذات صلة
أنيسيموفا تقفز 5 مراكز
سينر يُظهر شخصية البطل رغم الخسارة في «فلاشينج ميدوز»!

قال منظمون اليوم الأربعاء إن أرينا سابالينكا انسحبت من بطولة الصين المفتوحة للتنس بسبب إصابة تعرضت لها خلال حملتها للفوز باللقب في فلاشينج ميدوز.
وبلغت لاعبة روسيا البيضاء، التي تغلبت على أماندا أنيسيموفا لتفوز بلقب أميركا المفتوحة للمرة الثانية توالياً واللقب الرابع لها في البطولات الأربع الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر، دور الثمانية في بطولة الصين من فئة ألف نقطة العام الماضي.
وقالت سابالينكا في بيان للمنظمين: "يؤسفني أن أعلن انسحابي من بطولة الصين المفتوحة هذا العام بعد تعرضي لإصابة طفيفة بعد أميركا المفتوحة.
"سأحاول التركيز على استعادة كامل لياقتي لبقية العام".
وتحمل الأميركية كوكو جوف لقب بطولة الصين المفتوحة، والتي ستقام في المركز الوطني للتنس في بكين في الفترة من 24 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر. 

أرينا سابالينكا
كوكو جوف
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©