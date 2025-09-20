ريال مدريد.. علامة كاملة في الدوري الإسباني بثنائية إسبانيول



مدريد (د ب أ)

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه إسبانيول / 2 صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة بعدما حقق انتصاره الخامس في خمس مباريات بالعلامة الكاملة، بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة والذي قد يقلص الفارق غدا في حال فاز على خيتافي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وأسدى ريال مدريد خدمة كبيرة لبرشلونة بعدما تسببت الهزيمة في تجمد رصيد إسبانيول، الجار اللدود لبرشلونة، عند عشر نقاط في المركز الثالث، حيث سمحت النتيجة بإمكانية انفراد برشلونة بوصافة الترتيب.

وتقدم ريال مدريد، الذي فاز على مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، عن طريق تسديدة قوية من إيدير ميليتاو سكنت شباك إسبانيول في الدقيقة 21، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 47.