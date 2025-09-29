الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الهلال السعودي يتخطى ناساف بـ «فوز مثير» في «النخبة»

الهلال السعودي يتخطى ناساف بـ «فوز مثير» في «النخبة»
29 سبتمبر 2025 20:22

طقشند (د ب أ)
حقق الهلال السعودي فوزاً مثيراً على مضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 3 - 2، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري بمنافسات الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مرحلة الدوري، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة. وكان الهلال قد استهل مشواره في المسابقة بالفوز على الدحيل القطري 2 - 1، فيما خسر ناساف أمام الأهلي السعودي 2-4.
وتقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، قبل أن يدرك الفريق الأوزبكي التعادل عن طريق ساندوربيك باخراموف بعد ذلك بست دقائق، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق ثيو هيرنانديز.
وعاد الفريق الأوزبكي ليسجل الهدف الثاني ويتعادل في الدقيقة 60 عن طريق جواهر صديقوف، قبل أن يسجل ماركوس ليوناردو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 79.

