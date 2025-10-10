السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساكا يكسر الرقم الصامد بعد 86 عاماً

ساكا يكسر الرقم الصامد بعد 86 عاماً
10 أكتوبر 2025 11:37

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!
رابطة المشجعين في إنجلترا ترد على انتقادات توخيل

كتب بوكايو ساكا فصلاً جديداً في تاريخ الكرة الإنجليزية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي أرسنال مع منتخب إنجلترا، بتسجيله 13 هدفاً دولياً، متجاوزاً رقم الأسطورة كليف باستين الذي صمد طوال 86 عاماً منذ عام 1938.
وبحسب شبكة «سي بي إس» يتصدر ساكا قائمة لاعبي أرسنال الأكثر تسجيلاً في تاريخ المنتخب الإنجليزي بـ13 هدفاً، متقدماً على باستين (12 هدفاً)، والثنائي إيان رايت وتوني وودكوك (9 أهداف).
أما شبكة «تي إن تي سبورت» فأشارت إلى أن الرقم القياسي ظل قائماً منذ حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، قبل أن يأتي ساكا، البالغ من العمر 24 عاماً، ليكسر هذا الإرث التاريخي في عهد المدرب الألماني توماس توخيل، الذي يقود مرحلة جديدة في تطوير أداء «الأسود الثلاثة» بأسلوب أكثر جرأة هجومية ومرونة تكتيكية.
ووفقاً لإحصائيات أوبتا، قدم ساكا أداءً مميزاً أمام ويلز، حيث أكمل 26 تمريرة صحيحة من أصل 30، ولامس الكرة 7 مرات داخل منطقة الجزاء، وسدد 4 كرات منها واحدة على المرمى أسفرت عن الهدف الثالث عشر في مسيرته الدولية. كما فاز ب3 تحديات ثنائية واستخلص الكرة مرتين وخلق فرصة محققة للتسجيل.
ويعكس هذا الأداء المزدوج بين الفاعلية الرقمية واللمسة الفنية، نجاح توخيل في توظيف ساكا ضمن منظومة مرنة تمنحه حرية التحرك بين الخطوط، ليصبح أحد أهم أعمدة الجيل الإنجليزي الجديد.
ولم يكن تحطيم رقم كليف باستين مجرد إنجاز فردي للاعب، بل إشارة إلى تحوّل جيل إنجلترا بقيادة توخيل نحو هوية أكثر إبداعاً وتحرراً من القيود التكتيكية التقليدية، ولا يمثل ساكا اليوم أرسنال فقط، بل أصبح رمزاً لعصر إنجليزي جديد يوازن بين المهارة، الذكاء، والفاعلية أمام المرمى.

بوكايو ساكا
منتخب إنجلترا
توماس توخيل
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©