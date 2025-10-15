الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أبطال الإمارات يشاركون في بطولة الكويت الدولية للزوارق اللاسلكية

أبطال الإمارات يشاركون في بطولة الكويت الدولية للزوارق اللاسلكية
15 أكتوبر 2025 15:00


أبوظبي (الاتحاد)
يشارك فريق الإمارات في منافسات بطولة الكويت الدولية للزوارق اللاسلكية 2025، التي ينظّمها النادي العلمي الكويتي اعتباراً من الغد في منطقة الخيران البحرية، بمشاركة نخبة من المتسابقين من مختلف دول العالم، ويمثّل الإمارات في البطولة كل من ناصر البلوشي، جمعة الطاير، عزام عيسى وهو أصغر متسابق في البطولة بعمر 16 سنة، وعيسى حسن، حيث يتنافس الفريق في أربع فئات رئيسية تشمل، المونو 26 سي سي، الكتاماران 32 سي سي، المونو 32 سي سي، والكتاماران 26 سي سي.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة تضم متسابقين من الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، وتايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والمملكة المتحدة، مما يجعلها من أبرز البطولات الإقليمية والعالمية في مجال الزوارق اللاسلكية.
وتُعد البطولة إحدى أكبر الفعاليات المتخصصة في هذا النوع من الرياضات على مستوى الشرق الأوسط، إذ يتنافس خلالها أكثر من 60 متسابقاً في 12 سباقاً ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة من الاتحادات الدولية المختصة.
ويبلغ متوسط سرعة الزوارق المشاركة في الفئات الكبرى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، في سباقات تجمع بين المهارة التقنية والدقة العالية في التحكم.
وأكد أعضاء الفريق الإماراتي استعدادهم لخوض المنافسات وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الدولة، مشيرين إلى أن المشاركة في هذه البطولة تمثل فرصة لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة مع نخبة من المتسابقين الدوليين، بما يعزّز من مكانة الإمارات في هذا المجال الرياضي المتخصص.
وقال المتسابق جمعة الطاير: «فريقنا يدخل البطولة بمعنويات عالية واستعداد كامل للمنافسة على المراكز الأولى، ونسعى إلى رفع علم الإمارات على منصات التتويج في هذا المحفل الدولي»، وتأتي مشاركة الإمارات في إطار حرصها على دعم وتطوير الرياضات التقنية والابتكارية التي تجمع بين الشغف بالهندسة والدقة في الأداء، وتشجع على توظيف التكنولوجيا في ميادين رياضية متقدمة، كما تعكس هذه المشاركة اهتمام الدولة بتوسيع حضورها في البطولات الدولية التي تبرز قدرات الشباب الإماراتي في المجالات الحديثة القائمة على الإبداع والمعرفة.

