المغرب يكتب التاريخ.. «أسود الأطلس» أبطال العالم للشباب

20 أكتوبر 2025 08:00

سانتياجو(أ ف ب)
حقق المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً، عندما توج بلقب مونديال تحت 20 عاماً في كرة القدم، بفوزه المستحق على الأرجنتين، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (6)، بهدفين، في المباراة النهائية في العاصمة التشيلية سانتياجو.
ويدين المغرب بفوزه إلى مهاجم فاماليكاو البرتغالي ياسر الزابيري، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 12 و29 رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة في صدارة لائحة الهدافين، مشاركة مع الأميركي بنجامين كريماشي والكولومبي نيسير فياريال والفرنسي لوكا ميشال.
وخاض المغرب "أسود الأطلس" أول مباراة نهائية في المونديال في تاريخه، بعدما كانت أفضل نتيجة له نصف النهائي عام 2005 في هولندا، وحرم الأرجنتين من تعزيز رقمها القياسي بلقب سابع.
وأضاف المغرب الأرجنتين إلى ضحاياه من العيار الثقيل الذين أطاح بهم في المونديال بعد إسبانيا، بطلة عام 1999، والبرازيل، ثانية المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب (5)، في دور المجموعات ثم كوريا الجنوبية في ثمن النهائي والولايات المتحدة في ربع النهائي وفرنسا، بطلة 2013، في دور الأربعة.
وبات المغرب أول منتخب عربي يحرز اللقب العالمي محققاً ما عجزت عنه قطر، المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ النهائي قبل نسخة تشيلي، في عام 1981 عندما خسر أمام ألمانيا الغربية 0-4 في أستراليا.
كما أصبح المغرب ثاني منتخب أفريقي يتوج باللقب بعد غانا التي فازت بنسخة 2009 في مصر على حساب البرازيل بركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0)، علماً أنها خسرت نهائيي 1993 في أستراليا أمام البرازيل 1-2، و2001 في الأرجنتين أمام البلد المضيف 0-3. كما خسرت نيجيريا نهائي 1989 في السعودية أمام البرتغال 0-2، و2005 في هولندا أمام الأرجنتين 1-2.

