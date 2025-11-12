الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب العراق: الحسم في البصرة.. ودرستُ «الأبيض» بكل تفاصيله

مدرب منتخب العراق جراهام أرنولد
13 نوفمبر 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
«الأبيض» ينشد الأفضلية في مواجهة العراق «المونديالية»
حمدان بن مبارك يشهد التدريب الأخير لـ«الأبيض»

أكد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن مواجهة الإمارات في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهِّل إلى كأس العالم 2026، تمثل الشوط الأول من مواجهة تقليدية بنظام الذهاب والإياب، مشدداً على أن الحسم سيكون في مباراة الإياب بمدينة البصرة.
وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: «لا توجد أسبقية في مثل هذه المواجهات، سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ولدينا العديد من الخيارات الهجومية القادرة على صناعة الفارق، من بينهم علي الحمادي، أيمن حسين، ومهند علي».
 وأشار مدرب «أسود الرافدين» إلى أنه درس المنتخب الإماراتي بشكل دقيق، جماعياً وفردياً، قائلاً: «مدرب الإمارات يقوم بما كنت أفعله على مدى 40 عاماً، وأعرف جيداً أسلوبه وطريقته، التركيز في هذه المرحلة سيكون على الجاهزية الذهنية، فهي مفتاح التفوق في مثل هذه المواجهات».
وأوضح أرنولد أن المنتخب العراقي يعيش مرحلة مهمة من تطوره، قائلاً: «ربما لا يدرك البعض حجم الإنجاز الذي حققه اللاعبون، فهذه أول مرة يصل فيها العراق إلى هذه المرحلة من تصفيات المونديال منذ فترة طويلة، نحتاج إلى دعم الجماهير والإعلام لمواصلة الرحلة».
وكشف أرنولد عن قراره منع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال المعسكر، مضيفاً: «نريد تركيزاً كاملاً من الجميع، فهي مباراة شوطها الأول هنا، والحسم سيكون في البصرة». 

مدرب العراق
المنتخب العراقي
منتخب العراق
مباراة الملحق الآسيوي
منتخب الإمارات
المنتخب الوطني
المنتخب الإماراتي
جراهام أرنولد
كأس العالم 2026
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
البصرة
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©