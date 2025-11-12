مدرب العراق: الحسم في البصرة.. ودرستُ «الأبيض» بكل تفاصيله

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

أكد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن مواجهة الإمارات في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهِّل إلى كأس العالم 2026، تمثل الشوط الأول من مواجهة تقليدية بنظام الذهاب والإياب، مشدداً على أن الحسم سيكون في مباراة الإياب بمدينة البصرة.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: «لا توجد أسبقية في مثل هذه المواجهات، سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ولدينا العديد من الخيارات الهجومية القادرة على صناعة الفارق، من بينهم علي الحمادي، أيمن حسين، ومهند علي».

وأشار مدرب «أسود الرافدين» إلى أنه درس المنتخب الإماراتي بشكل دقيق، جماعياً وفردياً، قائلاً: «مدرب الإمارات يقوم بما كنت أفعله على مدى 40 عاماً، وأعرف جيداً أسلوبه وطريقته، التركيز في هذه المرحلة سيكون على الجاهزية الذهنية، فهي مفتاح التفوق في مثل هذه المواجهات».

وأوضح أرنولد أن المنتخب العراقي يعيش مرحلة مهمة من تطوره، قائلاً: «ربما لا يدرك البعض حجم الإنجاز الذي حققه اللاعبون، فهذه أول مرة يصل فيها العراق إلى هذه المرحلة من تصفيات المونديال منذ فترة طويلة، نحتاج إلى دعم الجماهير والإعلام لمواصلة الرحلة».

وكشف أرنولد عن قراره منع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال المعسكر، مضيفاً: «نريد تركيزاً كاملاً من الجميع، فهي مباراة شوطها الأول هنا، والحسم سيكون في البصرة».