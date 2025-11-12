«الأبيض» ينشد الأفضلية في مواجهة العراق «المونديالية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يتسلح منتخبنا الوطني، بالدعم الجماهيري الكبير والحضور كامل العدد، في المواجهة المرتقبة أمام ضيفه العراقي، والمقررة عند الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

يسعى «الأبيض» إلى الخروج بأفضلية في «القمة الخليجية» أمام «أسود الرافدين»، قبل موقعة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل على استاد البصرة الدولي، حيث يتنافس المنتخبان على البطاقة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، الذي يمنح صاحبه فرصة العبور إلى نهائيات المونديال.

وكان منتخبا الإمارات والعراق قد أنهيا التصفيات في المركز الثاني، ضمن المجموعتين الأولى والثانية من ملحق الدور الرابع، الذي تأهل عنه مباشرة إلى كأس العالم منتخبا قطر والسعودية.

ويعتمد «الأبيض» على المساندة الجماهيرية القوية في استاد محمد بن زايد، الذي يتسع لأكثر من 36,000 مشجع، بعد الإعلان المبكر عن نفاد التذاكر، في مشهد يعكس تفاعل الجماهير مع الحملة الوطنية «حلم وطن».

وتحمل مواجهة الليلة الرقم (7) في تاريخ لقاءات المنتخبين ضمن تصفيات المونديال، منذ أول مواجهة في تصفيات كأس العالم 1986، وحتى آخرها في مشوار قطر 2022، حيث حقق منتخبنا فوزين وتعادلاً واحداً، مقابل ثلاث خسائر.

ويعوّل المدرب الروماني كوزمين أولاريو على استثمار أفضلية اللعب على الأرض، وسجل النتائج الإيجابية للمنتخب في مبارياته الأخيرة داخل الدولة، إذ حافظ «الأبيض» على سجله خالياً من الخسارة في آخر أربع مباريات خاضها في العين وأبوظبي.

وشملت تلك السلسلة التعادل مع كوريا الشمالية (1-1) على استاد هزاع بن زايد، والفوز على قرغيزستان (3-0) في استاد محمد بن زايد، والانتصار الكبير على قطر (5-0)، والتعادل السلبي مع أوزبكستان على استاد آل نهيان.

وأكمل المنتخب تحضيراته عبر تدريبات مكثفة قادها كوزمين، بدأت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي لوضع اللمسات الأخيرة، استعداداً للمواجهة.

في المقابل، يفتقد منتخب العراق بقيادة الأسترالي جراهام أرنولد ثلاثة من أبرز لاعبيه، هم إبراهيم بايش، ويوسف الأمين الذي لم يتعافَ تماماً من الإصابة مع ناديه أيك لارنكا القبرصي، إلى جانب منتظر ماجد المحترف في الدوري السويدي.



إيفانز يقود طاقم التحكيم

يقود الأسترالي شون إيفانز طاقم تحكيم المباراة، ويمتلك خبرة طويلة بدأت منذ عام 2008، قبل أن يحصل على الشارة الدولية عام 2017، وشارك إيفانز ضمن حكام تقنية الفيديو في كأس العالم 2022 بقطر، وأدار عدداً من النهائيات، أبرزها نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022.