الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ودية فرنسا والبرازيل 28 مارس

ودية فرنسا والبرازيل 28 مارس
13 نوفمبر 2025 08:32

باريس (د ب أ)
أجرى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اتصالات مع نظيره البرازيلي، خلال الأسابيع الماضية، من أجل تنظيم مباراة ودية بين منتخبي البلدين. ومن المتوقع أن تقام تلك المواجهة الودية الكلاسيكية في 28 مارس، حسبما ذكرت قناة "كانال بلوس" الفرنسية، حيث يظل هناك شرطاً وحيداً قبل الإعلان الرسمي عن المباراة، وهو أن تتأهل فرنسا بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026.
وستكون بطاقة تأهل فرنسا متاحة، عندما تستضيف أوكرانيا في ملعب "بارك دو برانس"، حيث سيكون الفوز مفتاح التأهل.
وستقام المباراة الودية بولاية بوسطن في أميركا، قبل أشهر قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم بنفس البلد. وهي فرصة جيدة للاستعداد للحدث الكبير، رغم أن الرحلة لا تزال طويلة.
ولم يتقابل المنتخبان الفرنسي والبرازيلي منذ مارس 2015 على ملعب فرنسا، حيث فاز المنتخب اللاتيني بنتيجة 3 / 1.

