الرياضة

حسام حسن: منتخب مصر يُعاني غياب 10 أساسيين!

حسام حسن: منتخب مصر يُعاني غياب 10 أساسيين!
15 نوفمبر 2025 10:22

أبوظبي (د ب أ)

أرجع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الهزيمة أمام أوزبكستان إلى غياب بعض العناصر الأساسية، بالإضافة إلى عدم التركيز على التعلّم من الأخطاء خلال المباريات الودية.
وخسر منتخب مصر صفر-2 من أوزبكستان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العين الدولية، لتكون الهزيمة الثانية للمنتخب تحت قيادة حسام حسن، بعد الهزيمة 1 - 4 من كرواتيا ودياً أيضاً.
وقال حسام حسن في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: «ألعب للفوز دائماً، والهدف من المباريات الودية هو معرفة الأخطاء وعلاجها».
وتابع، وفقاً لما نقله الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري: «نعاني من غياب 10 لاعبين من القوام الأساسي، وفي الشوط الثاني ظهرنا بمستوانا الحقيقي، والحظ لم يحالفنا في إنهاء الهجمات».
وأضاف حسن: «دفعنا بأكثر من لاعب جديد في المباراة، وبداية مروان عثمان مبشِّرة، وسيكون له دور في المستقبل، وسعيد بعودة أحمد فتوح وطاهر محمد طاهر».
وسيلاقي منتخب مصر نظيره منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركز الثالث خلال الدورة الودية، بينما يلعب منتخبا أوزبكستان وإيران على المركز الأول.

 

 

الإمارات
العين
مصر
أوزبكستان
حسام حسن
