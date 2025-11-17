الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ختام ناجح للجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية

ختام ناجح للجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية
17 نوفمبر 2025 10:22

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت في العاصمة أبوظبي مساء أمس، فعاليات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.
وشارك في البطولة 60 متسابقاً من تسع دول، شملت الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، فرنسا، النمسا، المجر، وروسيا، وذلك بدعم من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة النادي.
وعكست البطولة النجاح المتواصل لأبوظبي في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية البحرية، ضمن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لهذه الرياضات. وقد شهدت المنافسات مستويات تقنية متقدمة وتنوعاً في الخبرات، ما أكد على التطور الكبير في أداء المتسابقين واحترافية تنظيم الحدث.
وعلى مستوى النتائج، أسفرت المنافسات عنقوز الكويتي فهد اليعقوبي بالمركز الأول في فئة جالس جي بي4، تلاه مواطنه يوسف الشريدة، بينما جاء الإماراتي سلطان عيسى الحمادي ثالثاً.
وفي فئة المخضرمين، حقق حريز المر بن حريز المركز الأول، تلاه راشد سهيل الطاير، ثم محمد محسن إبراهيم.
وفي فئة واقف جي بي2 توج سعود محمد العوضي بالمركز الأول، فيما جاء الكويتي ناصر الرجيب ثانياً، وحمد عيسى الحمادي ثالثاً. وحقق أحمد سالم طاهر المركز الأول في سكي جي بي3.3، وبعده إيفا تيليكنوفا ثم حمدان أحمد طاهر.
كما حصد جمال الجناحي المركز الأول في جالس جي بي3، فيما حل سيف راشد العوضي في المركز الثاني، ومحمد سعيد الهاملي في الثالث. وفي واقف جي بي3.1، فاز حمدان الحتاوي بالصدارة، تلاه محمد حريز المر بن حريز، ثم الفرنسي ميلو ستيفان دولياك.
وفي فئة واقف جي بي3.2، حقق عبدالله يونس العوضي المركز الأول، يليه محمد راشد الطاير، ثم القطري ماجد الشرشني، وتصدر سعود محمد العوضي فئة واقف جي بي4، تلاه سهيل راشد المري، ثم إيفا تيلينكوفا.
وتمكن عامر حوير من الفوز بالمركز الأول في جالس جي بي2، تلاه سلمان العوضي، ثم خالد سليمان المازمي. وفي واقف جي بي1 حصد النمساوي كيفين ريتير المركز الأول، تبعه نزار لؤي أبو جدايل، ثم تبعه السعودي منصور لؤي أبو جدايل. وفي جالس جي بي1، حل المجري كازا جورجي في المركز الأول، تلاه الكويتي يوسف عبدالرزاق، ثم راشد سهيل الطاير. أما فئة الحركات الاستعراضية، فقد تصدرها راشد الملا، متقدماً على ريناردت إستيرهوزين ومحمد الهاملي.
وفي ختام الجولة، قام كل من ناصر الظاهري، مدير فعاليات الرياضات الحديثة بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومنصور المهيري، عضو اللجنة المنظمة، وأحمد الطاهر مشرف السباق، بتكريم الفائزين، وتسليم الجوائز.

