«الأبيض» ينشد هزَّ «جذع النخلة» بحثاً عن بطاقة «الملحق العالمي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتطلع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى هز «جذع النخلة»، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي لـ«مونديال 2026»، عندما يواجه نظيره العراقي، في الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد البصرة الدولي المعروف بملعب «جذع النخلة»، في مباراة «المخاض العسير»، ضمن إياب الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتبدو الحظوظ متساوية بين المنتخبين بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب الخميس الماضي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث تقدم العراق عبر علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك «الأبيض» التعادل بواسطة لوان بيريرا في الدقيقة 18.

ويحجز الفائز في مباراة الليلة بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي، في حين سيؤدي التعادل بأي نتيجة إلى الاحتكام للأشواط الإضافية، ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

وينتظر المتأهل نتيجة قرعة الملحق العالمي التي تُسحب في 20 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بمشاركة 6 منتخبات هي: ممثل آسيا (الفائز من مباراة اليوم)، الكونغو من أفريقيا، بوليفيا ممثلاً عن اتحاد أميركا الجنوبية، كاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، إلى جانب منتخبين من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

ويجمع طموح التأهل المونديالي الثاني المنتخبين، إذ شارك العراق في نسخة 1986 بالمكسيك، بينما كانت المشاركة الوحيدة للإمارات في نسخة 1990 بإيطاليا، حيث يحسم الفائز بطاقة العبور إلى الملحق العالمي، فيما تُمدَّد المباراة إلى الوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح، حال استمرار التعادل.

وهذه المواجهة هي الثامنة مونديالياً بين المنتخبين، إذ خاضا سابقاً 7 مباريات في تصفيات كأس العالم، فاز العراق في 3 منها، والإمارات في مباراتين، وانتهت مباراتان بالتعادل، آخرهما ذهاب الملحق الحالي.

وبشكل عام، ستكون مباراة اليوم هي المواجهة رقم 33 بين المنتخبين في مختلف المسابقات، حيث حقق العراق 11 فوزاً، مقابل 9 انتصارات للإمارات، وحسم التعادل 12 مباراة.

ومع توافد الآلاف إلى البصرة، يتوقع أن تستقطب «القمة الخليجية» أكثر من 60 ألف متفرج على استاد «جذع النخلة»، الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، بعد تخصيص 59 ألف مقعد للجماهير العراقية، مقابل 5 آلاف مقعد لجماهير الإمارات.

وسعى اتحاد الكرة إلى تعزيز الحضور الجماهيري بتوفير ثماني طائرات خاصة لنقل مشجعي «الأبيض» إلى البصرة، وسط ترحيب كبير من الجانب العراقي الذي أكد على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تسهيل دخول الجماهير الإماراتية وحُسن استقبالها.

وأكمل «الأبيض» بقيادة الروماني كوزمين استعداداته للقمة المرتقبة، عبر تدريبات مكثفة على استاد مدينة زايد الرياضية، قبل الوصول إلى البصرة مساء الأحد، حيث خاض الفريق حصة تدريبية أخيرة على ملعب المباراة.

وشهدت قائمة الإياب تعديلاً محدوداً بانضمام جوستافو أليكس مدافع النصر، مع استمرار «الثنائي» فابيو ليما وماجد حسن، بينما استعان الأسترالي جراهام أرنولد باللاعب عمار محسن لتعويض غياب المهاجم علي الحمادي، نجم لوتون تاون الإنجليزي، الذي تعرض لإصابة في مباراة الذهاب.

ويدير المباراة طاقم تحكيم ياباني بقيادة يوسـوكي أراكي، ويعاونه جون ميهارا مساعداً أول، وكوتا وتانابي مساعداً ثانياً، ضمن الطواقم المعتمدة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى «المونديال».