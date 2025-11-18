الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للرياضات البحرية» يطلق أضخم بطولات الفورمولا 4

18 نوفمبر 2025 10:19

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنظيم واستضافة بطولة الإمارات للزوارق السريعة - الفورمولا 4، الجولة الثانية على مدار يومي السبت والأحد المقبلين على مياه كورنيش العاصمة، في حدث يعكس القوة التنظيمية التي تمتلكها أبوظبي، ويؤكد ريادتها العالمية في استضافة البطولات البحرية الكبرى.
ويقام الحدث بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، في مشهد رياضي مميز لهذه الفئة من الزوارق.
ويشارك في البطولة نخبة من أبرز المتسابقين من الإمارات والكويت والسعودية وقطر والسودان وإيطاليا والنرويج، في نسخة توصف بأنها واحدة من أقوى الفعاليات، من حيث مستوى المشاركة واحترافية الإعداد والجاهزية.
وتبدأ فعاليات الجولة في الثامنة من صباح السبت عبر التجارب الرسمية والتصفيات التأهيلية، بينما يشهد يوم الأحد إقامة السباق الرئيس الثاني، وتتويج الأبطال.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 64,500 درهم موزعة على أصحاب المراكز الخمسة الأولى، بمشاركة أكثر من 10 زوارق في المنافسة.
وأكد النادي أن التجهيزات أُنجزت وفق أعلى المعايير الدولية، مع اعتماد أحدث تقنيات التتبع والسلامة والتحكيم، بما يضمن خروج الحدث بصورة عالمية تليق بمكانة أبوظبي وتاريخها المشرق في تنظيم البطولات الكبرى.
وقال ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة: إطلاق بطولة الفورمولا 4 بهذا الحجم يعكس بوضوح مكانة أبوظبي كمنصة عالمية لرياضات الزوارق الحديثة. نحن لا نقدم سباقاً فقط، بل نصنع حدثاً دولياً يستقطب أقوى المتسابقين، ويبرز قدرات الإمارات على قيادة المشهد البحري، إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: امتداد البطولة ليومين يمنح المتسابقين فرصة مثالية لتقديم أفضل مستوياتهم، ويتيح للجمهور متابعة منافسات ترتقي لمعايير عالمية، نحن فخورون بالثقة الدولية التي يحظى بها نادي أبوظبي، والتي تأتي نتيجة تراكم خبرات طويلة وتجارب تنظيمية ناجحة رسّخت موقعنا في قلب الرياضات البحرية الدولية.
واختتم القمزي تصريحه قائلاً: نحن ملتزمون بأن تكون نسخة هذا العام من الفورمولا 4 نسخة استثنائية في كل تفاصيلها، تليق بسمعة الإمارات، وتواصل تعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية، سواء على مستوى التنظيم أو تكوين أجيال جديدة من الأبطال الإماراتيين.
ويعد نادي أبوظبي للرياضات البحرية واحداً من أبرز الكيانات الرياضية البحرية في المنطقة والعالم، حيث يمتلك سجلاً زاخراً بالبطولات العالمية في الفورمولا 1 وفورمولا 2 والزوارق السريعة، إضافة إلى خبرة ممتدة في تنظيم واستضافة الأحداث الدولية الكبرى. وقد ساهم النادي عبر سنوات من العمل الاحترافي في تطوير الرياضات البحرية داخل الإمارات، وصناعة أبطال رفعوا علم الدولة عالميا، إلى جانب دوره الريادي في نشر ثقافة الرياضات البحرية بين مختلف الفئات.
وتؤكد بطولة الفورمولا 4 لهذا العام استمرار تقدم أبوظبي في مضمار الرياضات البحرية العالمية، وترسّخ مكانتها كعاصمة للبطولات القوية والمنافسات عالية المستوى، مستندة إلى رؤية قيادية واضحة وإمكانات تنظيمية في النادي تجعل من كل حدث بحري يقام على مياه العاصمة محطة عالمية بكل معنى الكلمة.

