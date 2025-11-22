الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا

رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
22 نوفمبر 2025 12:58

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
محادثات أميركية أوكرانية في سويسرا لإنهاء الحرب
محادثات بين أوكرانيا وأميركا في سويسرا لمناقشة خطة السلام


أصبح تورونتو رابتورز أول فريق يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس الدوري الأميركي للمحترفين «أن بي إيه كاب»)، بعد تأهله إلى ربع النهائي، بفوز كاسح على ضيفه واشنطن ويزاردز 140-110.
وسجّل كل من آر جيه باريت وبراندون إنجرام 24 نقطة، ليواصل وصيف المنطقة الشرقية بدايته المثالية في البطولة التي تقام في منتصف الموسم، كما أضاف كل من سكوتي بارنز والبديل الجورجي ساندرو ماموكيلاشفيلي 23 نقطة.
أما واشنطن، الذي تلقّى خسارته الرابعة عشرة في 15 مباراة، وواصل معاناته، وكان سي جيه ماكولوم أفضل مسجّل لديه بـ 20 نقطة، وأضاف تري جونسون 14 نقطة.
وفي حين تقدّم تورونتو إلى الدور التالي، ودّعت فرق إنديانا بيسرز ونيو أورليانز بيليكانز ويوتا جاز المنافسات.
وخرج إنديانا، وصيف الموسم الماضي، من البطولة بعد سقوطه أمام كليفلاند كافالييرز 109-120، في هزيمة جديدة تزيد من سوء انطلاقته هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى انتصارين في 16 مباراة.
وقاد دونوفان ميتشل، بتألقه الهجومي (32 نقطة، 9 متابعات)، كليفلاند، ثالث المنطقة الشرقية، للفوز.
وشكّلت عودة داريوس جارلاند، الذي سجّل 20 نقطة وقدّم 7 تمريرات حاسمة في أول مباراة له منذ إصابته في إصبع القدم، دفعة قوية للفريق.
وبعد شوطين متقاربين، حسم كليفلاند المواجهة في الربع الثالث، مستفيداً من صلابته دفاعاً وهجوماً، ومن أداء إيفان موبلي المتكامل (22 نقطة، 12 متابعة) الذي سيطر على المنطقة المحيطة بالسلة.
ورغم جهود إنديانا، مع الكندي أندرو نيمهارد (32 نقطة، أفضل رقم في مسيرته) وصلابة الكاميروني باسكال سياكام (26 نقطة، 9 متابعات)، لم يتمكن بيسرز من تقليص الفارق في الربع الأخير.
أما نيو أورليانز، فأنهى مشواره في الكأس بخسارة صعبة أمام دالاس مافريكس 115-118، في مباراة شهدت تبدّل التقدم 17 مرة، قبل أن يحسمها أصحاب الأرض بانتفاضة في الشوط الثاني، إذ قلبوا تأخرهم بفارق 15 نقطة إلى فوز.
وتألق الوافد الجديد، الاختيار الأول في الدرافت، كوبر فلاغ بتسجيله 29 نقطة، وأضاف بي جيه واشنطن 24 نقطة وماكس كريستي 23.
من جهته، ودّع يوتا البطولة بعد مباراة مثيرة أمام حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر، إذ تقدّم جاز بفارق 18 نقطة في الربع الأول، قبل أن يقلب ثاندر الطاولة بانتفاضة معتادة في النصف الثاني، ليحقق الفوز 144-112.
وسجّل أوكلاهوما 77 نقطة في الشوط الثاني، بينها 43 نقطة في الربع الثالث، ليحوّل مجريات اللقاء تماماً.
وقاد النجم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر فريقه للفوز بتسجيله 31 نقطة، في ليلة أنهى فيها ثمانية لاعبين من أوكلاهوما المباراة برصيد عشر نقاط أو أكثر.
وهذا الفوز هو السادس عشر في 17 مباراة لفريق المدرب مارك ديجنولت.
وقدّم متصدر المنطقة الغربية عرضاً مذهلاً في الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 62.2%، في وقت خسر يوتا الكرة 27 مرة، عاجزاً عن مواجهة الضغط الدفاعي للضيوف.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
تورونتو
تورونتو رابتورز
واشنطن
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©