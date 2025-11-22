رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أصبح تورونتو رابتورز أول فريق يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس الدوري الأميركي للمحترفين «أن بي إيه كاب»)، بعد تأهله إلى ربع النهائي، بفوز كاسح على ضيفه واشنطن ويزاردز 140-110.

وسجّل كل من آر جيه باريت وبراندون إنجرام 24 نقطة، ليواصل وصيف المنطقة الشرقية بدايته المثالية في البطولة التي تقام في منتصف الموسم، كما أضاف كل من سكوتي بارنز والبديل الجورجي ساندرو ماموكيلاشفيلي 23 نقطة.

أما واشنطن، الذي تلقّى خسارته الرابعة عشرة في 15 مباراة، وواصل معاناته، وكان سي جيه ماكولوم أفضل مسجّل لديه بـ 20 نقطة، وأضاف تري جونسون 14 نقطة.

وفي حين تقدّم تورونتو إلى الدور التالي، ودّعت فرق إنديانا بيسرز ونيو أورليانز بيليكانز ويوتا جاز المنافسات.

وخرج إنديانا، وصيف الموسم الماضي، من البطولة بعد سقوطه أمام كليفلاند كافالييرز 109-120، في هزيمة جديدة تزيد من سوء انطلاقته هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى انتصارين في 16 مباراة.

وقاد دونوفان ميتشل، بتألقه الهجومي (32 نقطة، 9 متابعات)، كليفلاند، ثالث المنطقة الشرقية، للفوز.

وشكّلت عودة داريوس جارلاند، الذي سجّل 20 نقطة وقدّم 7 تمريرات حاسمة في أول مباراة له منذ إصابته في إصبع القدم، دفعة قوية للفريق.

وبعد شوطين متقاربين، حسم كليفلاند المواجهة في الربع الثالث، مستفيداً من صلابته دفاعاً وهجوماً، ومن أداء إيفان موبلي المتكامل (22 نقطة، 12 متابعة) الذي سيطر على المنطقة المحيطة بالسلة.

ورغم جهود إنديانا، مع الكندي أندرو نيمهارد (32 نقطة، أفضل رقم في مسيرته) وصلابة الكاميروني باسكال سياكام (26 نقطة، 9 متابعات)، لم يتمكن بيسرز من تقليص الفارق في الربع الأخير.

أما نيو أورليانز، فأنهى مشواره في الكأس بخسارة صعبة أمام دالاس مافريكس 115-118، في مباراة شهدت تبدّل التقدم 17 مرة، قبل أن يحسمها أصحاب الأرض بانتفاضة في الشوط الثاني، إذ قلبوا تأخرهم بفارق 15 نقطة إلى فوز.

وتألق الوافد الجديد، الاختيار الأول في الدرافت، كوبر فلاغ بتسجيله 29 نقطة، وأضاف بي جيه واشنطن 24 نقطة وماكس كريستي 23.

من جهته، ودّع يوتا البطولة بعد مباراة مثيرة أمام حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر، إذ تقدّم جاز بفارق 18 نقطة في الربع الأول، قبل أن يقلب ثاندر الطاولة بانتفاضة معتادة في النصف الثاني، ليحقق الفوز 144-112.

وسجّل أوكلاهوما 77 نقطة في الشوط الثاني، بينها 43 نقطة في الربع الثالث، ليحوّل مجريات اللقاء تماماً.

وقاد النجم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر فريقه للفوز بتسجيله 31 نقطة، في ليلة أنهى فيها ثمانية لاعبين من أوكلاهوما المباراة برصيد عشر نقاط أو أكثر.

وهذا الفوز هو السادس عشر في 17 مباراة لفريق المدرب مارك ديجنولت.

وقدّم متصدر المنطقة الغربية عرضاً مذهلاً في الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 62.2%، في وقت خسر يوتا الكرة 27 مرة، عاجزاً عن مواجهة الضغط الدفاعي للضيوف.