الرياضة

مركز «فيفا» الطبي بدبي يشارك بمؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الرياضة

22 نوفمبر 2025

 
دوسلدورف (وام)

شارك مركز «فيفا» الطبي بدبي في المؤتمر الدولي التاسع للجمعية الأوروبية لأطباء الرياضة، الذي اختُتم في مدينة دوسلدورف الألمانية، وضم 50 محاضراً دولياً، وشمل 14 جلسة علمية، و4 ورش تطبيقية تناولت أحدث المستجدات في مجال الوقاية من أمراض الرياضيين وإدارتها وفق منهج متعدد التخصصات.
وتصدّر البروتوكول الإماراتي المكمل للفحوصات الطبية للاعبين الجدد قبل توقيع العقود، جدول محاضرات المؤتمر.
واستعرض الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز «فيفا» الطبي بدبي، التجربة الإماراتية في هذا المجال، مشيراً إلى تميز هذا البروتوكول الذي يعتمد إضافة اختبارات وظيفية لتحديد الجاهزية البدنية واللياقية إلى جانب الفحوصات الطبية التقليدية.
وأوضح أن البروتوكول يشمل اختبارات دقيقة لعناصر اللياقة، مستفيداً من وجود مختبر علمي متكامل داخل المركز في دبي، يتيح إجراء تقييمات دقيقة للرياضيين على المستوى الاحترافي وقال إن هذا النظام أسهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، وزيادة إقبال نجوم كرة القدم والرياضات المختلفة للاستفادة من التجربة الإماراتية.
وسجل الطب الرياضي الإماراتي حضوراً بارزاً في المؤتمر من خلال الإشراف على ورشة علمية مخصصة لأطباء الأندية من مختلف دول العالم.

الإمارات
مركز فيفا الطبي
دبي
ألمانيا
دوسلدورف
