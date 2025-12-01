كأس العرب.. السعودية وعُمان في مواجهة ثأرية

الدوحة (د ب أ)

يبحث منتخب السعودية عن بداية موفقة لمشواره في بطولة كأس العرب، والتي تقام في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر. ويأمل منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، والمشارك بالصف الأول من اللاعبين، في ظل توقف المسابقات المحلية بذلك الوقت، في أن يصل إلى أبعد مدى بتلك المسابقة، التي تعد اختباراً حقيقياً للمنتخب، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتعد بطولة كأس العرب هي الدورة المجمعة الثالثة التي يخوضها منتخب السعودية تحت قيادة رينارد، لكن النتائج في البطولتين السابقتين لم تكن على المستوى المأمول، إذ اكتفى المنتخب بالوصول لنصف نهائي كأس الخليج العربي العام الماضي، كما ودع بطولة كأس كونكاكاف، التي شارك فيها بدعوة استثنائية، من دور الثمانية على يد المكسيك.

وتزداد أهمية البطولة بالنسبة للسعودية، كونها تعد فرصة ذهبية للاطمئنان على عناصر المنتخب في خضم التحضير لكأس العالم، والذي تعقد الجماهير آمالاً كبيرة على هذه البطولة في تقديم نتائج أفضل من النسخ السابقة، لاسيما في ظل مشاركة 48 منتخباً، ومن ثم فرص تأهل قد تبدو سانحة نوعاً ما عن مرحلة المجموعات.

كذلك فإن رينارد سبق أن اشتكى من تأثير كثرة المحترفين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، على فرص مشاركة اللاعب المحلي، لكنه رغم ذلك بدأ الفترة الأخيرة في الاستعانة ببعض الوجوه المتألقة مثل سلطان مندش (التعاون)، ومراد هوساوي (الخليج)، غير أن الأول لم يكن ضمن قائمة الـ23 لاعباً لكأس العرب. كذلك فإن وجود أفضل لاعب في آسيا، سالم الدوسري قائد الهلال، من المفترض أن يرفع سقف طموحات السعودية في البطولة، بجانب أصحاب الخبرات على غرار عبدالإله العمري وعلي مجرشي وصالح الشهري ومحمد كنو. أما منتخب عمان بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، فيأمل في تخطي إحباط الفشل في التأهل عن ملحق آسيا المؤهلة للملحق العالمي، في الطريق إلى المونديال من خلال المشاركة في البطولة العربية، ومحاولة التأهل على الأقل عن المجموعة التي تضم أيضاً المغرب، منافساً بارزاً ورئيساً على التأهل، بالإضافة لجزر القمر.

وجاء تأهل عمان إلى النهائيات عبر مرحلة التصفيات التي واجه فيها المنتخب نظيره الصومالي، واحتاج إلى ركلات الترجيح لكي يحسم فريق المدرب كيروش التأهل.

ولا تحمل قائمة كيروش مفاجآت، في ظل وجود العناصر البارزة على غرار عصام الصبحي، وعبدالله فواز والمنذر العلوي.

وتحمل المباراة الطابع الثأري، كون منتخب عُمان قد أقصى السعودية من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج في النسخة الماضية بعدما فاز عليه 1-2، ذلك الانتصار العماني كان بمثابة الصدمة للكرة السعودية، بعد فوز ملحمي على العراق في ختام دور المجموعات، ليفشل فريق المدرب رينارد في التقدم أكثر من ذلك. لكن بخلاف ذلك فإن التاريخ ينحاز بوضوح للسعودية، حيث تقابل المنتخبان 25 مرة في مختلف المنافسات، فازت السعودية 17 مرة مقابل 4 انتصارات لعُمان، وتعادلا 4 مرات أخرى.