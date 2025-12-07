الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«المهرجان البحري» يفتح التسجيل لسباقي الياسات والقفاي للمحامل الشراعية

«المهرجان البحري» يفتح التسجيل لسباقي الياسات والقفاي للمحامل الشراعية
7 ديسمبر 2025 11:36

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الياسات للمحامل الشراعية 60 قدماً، وسباق القفاي للمحامل الشراعية 22 قدماً، والذين يقاما ضمن فعاليات مهرجان الياسات البحري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وسيتم تحديد موعد إقامة السباقات خلال أحد أيام المهرجان، الذي ينطلق على مرحلتين خلال الفترتين من 12 إلى 14 ديسمبر ومن 19 إلى 21 ديسمبر.
ويشهد السباق هذا العام مساراً جديداً ينطلق للمرة الأولى من جزيرة دلما ومروراً بجزيرة الياسات وصولاً إلى منطقة السلع، بمسافة إجمالية تبلغ 37 ميلاً بحرياً (70 كيلومتراً)، ليكون ضمن السباقات الطويلة في فئة المحامل الشراعية 60 قدماً، مع خبرة جديدة تضاف إلى رصيد النواخذة والبحارة المشاركين
وأوضحت اللجنة المنظمة أن اعتماد هذا المسار يأتي في إطار تطوير سباقات التراث البحري، وتعزيز حضورها في البيئات البحرية التاريخية، إلى جانب رفع مستوى التنافسية من خلال خوض مسافة أطول تتطلب مهارات عالية في الملاحة التقليدية، كما أشارت اللجنة إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل يعكس المكانة التي يحظى بها السباق لدى النواخذة والبحارة.
وأكد مسؤولو اللجنة المنظمة على أن سباق الياسات للمحامل الشراعية 60 قدماً يعكس الجهود في دعم واستدامة السباقات التراثية، عبر اعتماد مسارات بحرية أطول تتوافق مع طبيعة الملاحة التقليدية التي عرفها أهل البحر في دولة الإمارات.
ويأتي المسار الجديد من دلما إلى السلع ليمنح المشاركين تجربة تنافسية متقدمة، ويعزز حضور التراث البحري ضمن الفعاليات الوطنية.
وستعلن اللجنة المنظمة عن الموعد النهائي للسباق خلال الأسبوع الجاري بعد استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية.

