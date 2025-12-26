الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الركراكي متفائل بمشاركة حكيمي مع المغرب

الركراكي متفائل بمشاركة حكيمي مع المغرب
26 ديسمبر 2025 09:58

 
الرباط (د ب أ)

شارك حمزة إجمان في تدريبات المنتخب المغربي، استعداداً لمواجهة مالي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب.
وغاب إجمان عن المباراة الأولى مع المغرب في مواجهة جزر القمر بالافتتاح يوم الأحد الماضي، وذلك بعد إصابة تعرض لها مع فريقه ليل الفرنسي، خلال مواجهة مارسيليا ببطولة الدوري منتصف الشهر الجاري.
وشهدت تدريبات المغرب استعداداً لمواجهة مالي، عودة إجمان، بالإضافة إلى أشرف حكيمي، الذي تدرب منفرداً وبعيداً عن زملائه، وسط تصريحات متفائلة من مدربه وليد الركراكي.
ونقل موقع «لي 360» المغربي عن الركراكي قوله، إن حكيمي سيشارك مع المنتخب المغربي في البطولة، وذلك دون تحديد موعد لعودته أو المباراة التي سيشارك بها، بعد غيابه عن المباراة الأولى أمام جزر القمر بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان في نوفمبر الماضي.
وسيكون بمقدور منتخب المغرب ضمان تأهله إلى دور الستة عشر في حال فوزه على مالي في الجولة الثانية، الجمعة، وذلك بعدما كان قد فاز في الافتتاح بهدفين على جزر القمر.

 

المغرب
كأس أمم أفريقيا
مالي
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
