الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوليبالي ينتظر «الدولية 100» مع السنغال في كأس أفريقيا

كوليبالي ينتظر «الدولية 100» مع السنغال في كأس أفريقيا
26 ديسمبر 2025 12:14

 
الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. موزمبيق وبنين ينهيان صيام السنين
محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا


يتطلع النجم الدولي السنغالي المخضرم خاليدو كوليبالي، للوصول إلى 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.
وينتظر كوليبالي، المشاركة مع منتخب السنغال في مباراتيه المقبلتين بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، أمام منتخبي الكونغو الديمقراطية وبنين، من أجل الوصول إلى اللقاء رقم 100 مع منتخب «أسود التيرانجا».
وبلغ مدافع الهلال السعودي 98 مباراة دولية مع المنتخب السنغالي، بعدما لعب مع حامل لقب أمم أفريقيا 2021 أمام بوتسوانا، يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، والتي شهدت فوز فريقه 3 - صفر.
وطبقاً لبيانات موقع «سوفا سكور» الإلكتروني، سيصبح كوليبالي ثالث لاعب سنغالي في نادي المائة بعد إدريسا جايي، وساديو ماني، زميليه الحاليين مع منتخب بلاده. وخاض جايي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، 122 مباراة دولية، فيما شارك ماني، جناح النصر السعودي في 118 مرة بقميص السنغال.
وينتظر كوليبالي أولاً معادلة رقم المهاجم المعتزل هنري كمارا، الذي لعب 99 مباراة، قبل أن يصبح ثالث لاعب ينضم إلى نادي المائة مباراة مع منتخب السنغال.
يشار إلى أن كوليبالي لعب مباراته الأولى مع منتخب السنغال في الخامس من سبتمبر 2015 أمام منتخب ناميبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا عام 2017 بالجابون.

كأس أفريقيا
المغرب
السنغال
كوليبالي
كاليدو كوليبالي
السعودية
الهلال السعودي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية سيح الخور بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية سيح الخور بمدينة خورفكان
اليوم 13:24
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
اليوم 13:20
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©