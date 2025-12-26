كوليبالي ينتظر «الدولية 100» مع السنغال في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



يتطلع النجم الدولي السنغالي المخضرم خاليدو كوليبالي، للوصول إلى 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.

وينتظر كوليبالي، المشاركة مع منتخب السنغال في مباراتيه المقبلتين بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، أمام منتخبي الكونغو الديمقراطية وبنين، من أجل الوصول إلى اللقاء رقم 100 مع منتخب «أسود التيرانجا».

وبلغ مدافع الهلال السعودي 98 مباراة دولية مع المنتخب السنغالي، بعدما لعب مع حامل لقب أمم أفريقيا 2021 أمام بوتسوانا، يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، والتي شهدت فوز فريقه 3 - صفر.

وطبقاً لبيانات موقع «سوفا سكور» الإلكتروني، سيصبح كوليبالي ثالث لاعب سنغالي في نادي المائة بعد إدريسا جايي، وساديو ماني، زميليه الحاليين مع منتخب بلاده. وخاض جايي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، 122 مباراة دولية، فيما شارك ماني، جناح النصر السعودي في 118 مرة بقميص السنغال.

وينتظر كوليبالي أولاً معادلة رقم المهاجم المعتزل هنري كمارا، الذي لعب 99 مباراة، قبل أن يصبح ثالث لاعب ينضم إلى نادي المائة مباراة مع منتخب السنغال.

يشار إلى أن كوليبالي لعب مباراته الأولى مع منتخب السنغال في الخامس من سبتمبر 2015 أمام منتخب ناميبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا عام 2017 بالجابون.