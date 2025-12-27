الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأهلي يُودع كأس مصر أمام «درجة ثانية»!

الأهلي يُودع كأس مصر أمام «درجة ثانية»!
27 ديسمبر 2025 22:23

 
القاهرة (د ب أ)

ودع فريق الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب كأس مصر لكرة القدم المسابقة مبكراً، بالخسارة 1- 2 أمام المصرية للاتصالات أحد أندية دوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات دور الـ32.
لم يستغل الأهلي تقدمه بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالعاصمة القاهرة، بل تعادل المصرية للاتصالات بهدف مصطفى فوزي في الدقيقة 81، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.
وبعد مرور ست دقائق من الشوط الإضافي الأول، حصل طاهر محمد مهاجم الأهلي على بطاقة حمراء، ليكلف فريقه كثيراً.
واستغل الاتصالات النقص العددي في صفوف الأهلي ليسجل مصطفى فوزي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 110، ليتأهل لمواجهة فاركو في دور الـ 16.
ويبقى الأهلي الأكثر تتويجاً بكأس مصر برصيد 39 مرة، لكنه غاب عن آخر موسمين من البطولة بسبب انسحابه من الموسم قبل الماضي التي ترتب عليها حرمانه من المشاركة في الموسم الماضي.

مصر
الأهلي
كأس مصر
