«جلوب سوكر» تخطف الأضواء في الصحف العالمية



عمرو عبيد (القاهرة)



خطفت جوائز حفل «جلوب سوكر» الأضواء، فوق أغلفة الصحف العالمية، خاصة في إسبانيا، حيث عنونت «موندو ديبورتيفو» صفحتها الأولى مع صورة لجوائز لامين يامال، وكتبت «برشلونة.. بطل الرواية في دبي»، مشيرة إلى تكريم الجناح الشاب مع زميله رافينيا وآيتانا وفليك وفريقي الرجال والسيدات في الحفل العالمي الكبير.

وتصدّرت صور رئيس «البارسا»، خوان لابورتا، ونجمي الفريق ومدربه، غلاف صحيفة «ماركا»، التي قالت إن «الليجا» تُوّجت بلقب الأفضل في دبي، في حين تحدثت «سبورت» عن «المجد» الذي احتكره «البلوجرانا»، في حفل جوائز «جلوب سوكر»، وبعنوان «فوق القمة»، خرج غلاف «ريكورد» البرتغالية، سعيداً بالجوائز التي حصدها منتخب البرتغال و«الأسطوري» رونالدو، وفيتينيا، بجانب خورخي مينديز ولويس كامبوس.



وعبر موقعها الإلكتروني، قالت «موندو» إن برشلونة جمع «وابلاً» من الجوائز في حفل «جلوب سوكر»، بعد عام رائع تمثّل في اكتساح البطولات المحلية بالموسم الماضي، ونقلت الصحيفة الكتالونية عن خورخي مينديز قوله بأن يامال قد يفوز قريباً بالكرة الذهبية، واصفاً إياه بـ «نجم المستقبل»، كما اهتمت بالحديث عن التكريم العاطفي الذي حصلت عليه أسرة الراحل، دييجو جوتا.

وبعنوان «ذكريات دبي»، نشرت «موندو» مقالاً، للكاتب والمدرب ووكيل الأعمال الشهير، جوسيب ماريا مينجويلا، المعروف بدوره في انتقالات «الأساطير»، مارادونا وستويشكوف وروماريو، وميسي، إلى برشلونة، حيث تحدّث عن رحلاته السابقة إلى دبي، والأجواء الساحرة فيها، عبر المناخ المثالي والمعالم السياحية الخلابة، وأشار إلى أنه استعاد الكثير من تلك الذكريات عند مشاهدته التليفزيون، خلال لحظات توجّه رئيس برشلونة ومرافقيه إلى دبي، لحضور حفل جوائز «جلوب سوكر»، التي تملك مكانة عالمية كبيرة تُضاهي «بالون دور»، حسب تعبيره.

كما تابعت صحيفة «سبورت» الحفل الإماراتي، عبر حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البث الحيّ، اهتمت بنقل كلمات لابورتا عن المدرب فليك، قائلاً إنه أعاد الشغف إلى لاعبي برشلونة، وكذلك رد يامال على سؤاله حول اسم اللاعب الذي قد يرغب في مقارنة نفسه به، مجيباً بأنه لا يفضل مثل هذه المقارنة.

كما نقلت الصحيفة الكتالونية لحظة تكريم عائلة جوتا، وقالت إن يامال لمع خلال تلك الليلة الساحرة في دبي، مُتوّجاً بعدة جوائز، واهتمت بكلمات لابورتا حول سعادته بهزيمة ريال مدريد أكثر من مرة في الموسم الماضي، بفضل «تكتيك» فليك حسب رأيه!



وكانت «ماركا» مُهتمة بردّ فعل يامال، خلال تحيته لكريستيانو رونالدو، حيث نشرت لقطات مصورة خلال لحظات دخول «الدون» قاعة الحفل، وأكدت أن لُغة جسد يامال عكست الكثير من الاحترام نحو النجم البرتغالي، بعكس طريقته التي تلقى انتقادات واسعة بسببها، خلال مواجهته رونالدو في مباراة منتخبي إسبانيا والبرتغال، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، خلال شهر يونيو الماضي.