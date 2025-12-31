أكبر 10 رابحين في 2025.. القمة «بافارية» والسيطرة باريسية

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد موسم كرة القدم لعام 2025 تغيّرات جذرية في قيم اللاعبين السوقية، فبينما انخفضت القيم السوقية لبعض النجوم نتيجة عوامل مختلفة، حقّق نجوم آخرون أكبر المكاسب في القيمة السوقية.

وسيطر نجوم باريس سان جيرمان وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ على قائمة أكبر الرابحين من حيث القيمة السوقية في عام 2025، وكان مايكل أوليس الرابح الأكبر في عام 2025، حيث ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 65 مليون يورو خلال العام لتصل إلى 130 مليون يورو. ويحتل اللاعب الفرنسي الدولي الآن المركز الثامن بين أغلى لاعبي العالم، بعدما قدّم أداءً هجومياً مميزاً مع بايرن ميونيخ هذا الموسم.

وشهد نيك فولتمايد، لاعب نيوكاسل، ارتفاعاً هائلاً في قيمته السوقية خلال عام 2025، ليحتل المركز الثاني بزيادة قدرها 62.5 مليون يورو، حيث بدأ اللاعب الألماني الدولي العام بقيمة سوقية لا تتجاوز 7.5 مليون يورو، لكنها قفزت إلى 70 مليون يورو.

واستحوذ باريس سان جيرمان على 3 لاعبين بقائمة أفضل 10 لاعبين، ما يعكس فوز فريق لويس إنريكي بدوري أبطال أوروبا، حيث حصل فيتينيا على ثالث أكبر زيادة في قيمة أي لاعب (+65 مليون يورو). فيما حصل ديزيري دوي وجواو نيفيز على خامس وسادس أكبر زيادة بنحو (+50 مليون يورو) لكل منهما.

ويتواجد نجمان من ريال مدريد، في القائمة، حيث حصل دين هويسن على رابع أكبر زيادة في قيمة أي لاعب (+52 مليون يورو)، وأردا جولر على سابع أكبر زيادة (+45 مليون يورو).

ويحتل نيكو باز، لاعب نادى كومو الإيطالي، المركز الثامن، بزيادة قدرها نحو (+45 مليون يورو)، ويختتم قائمة العشرة الأوائل نجما فريق ليفربول هوجو إيكيتيكي، وألكسندر إيزاك رغم تراجع مستواه، بزيادة (+45 مليون يورو) لكل منهما.

** أكبر 10 رابحين من حيث القيمة السوقية في 2025

** 1- أوليس: +65 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 130 مليون يورو

** 2- فولتمايد: +62.5 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 70 مليون يورو

** 3- فيتينيا: +55 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 110 ملايين يورو

** 4- هويسن: +52 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 70 مليون يورو

** 5- دوي: +50 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 90 مليون يورو

** 6- نيفيز: +50 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 110 ملايين يورو

** 7- جولر: +45 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 90 مليون يورو

** 8- باز: +45 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 65 مليون يورو

** 9- إكيتيكي: +45 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 85 مليون يورو

** 10- إيزاك: +45 مليون يورو

القيمة السوقية الحالية: 120 مليون يورو