80 مليون أسترليني تكلفة إقالة «مدربي يونايتد» منذ تقاعد فيرجسون

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدو قرار مانشستر يونايتد بإقالة مدربه البرتغالي روبن أموريم سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة للنادي، حيث يظهر تاريخ يونايتد الحديث مدى تكلفة إقالات المدربين الباهظة منذ حقبة السير أليكس فيرجسون.

وأقيل المدرب البرتغالي بعد 14 شهراً قضاها في قيادة الفريق في أولد ترافورد، حيث تم تعيين أموريم في نوفمبر 2024 بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أنه غادر النادي قبل 18 شهراً من انتهاء عقده.

لكنْ، كم كلّف روبن أموريم يونايتد؟ حيث اضطر «الشياطين الحمر» لدفع تعويضات لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بعد تعيين أموريم الموسم الماضي، حيث كلّف وصوله خلفاً للهولندي إريك تين هاج النادي، رسوماً أولية قدرها نحو 9.5 مليون جنيه إسترليني.

ويتقاضى أموريم 6.7 مليون جنيه إسترليني سنوياً بموجب عقده في أولد ترافورد، ومن المفهوم، وفقاً لبنود العقد، أن يونايتد سيدفع للمدرب البالغ من العمر 40 عاماً كامل قيمة عقده بعد إقالته، ما يكلف النادي مبلغاً قدره 10.05 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 7.8 مليون جنيه إسترليني تقاضاها بالفعل.

وبالتالي، ستُكلف فترة أموريم الفاشلة مع مانشستر يونايتد، النادي نحو 27.35 مليون جنيه إسترليني. كما أنفق «الشياطين الحمر» نحو 250 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة منذ تعيينه.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، وهو حجم إنفاق مان يونايتد على إقالة المدربين منذ تقاعد فيرجسون!

حيث يظهر تاريخ مانشستر يونايتد الحديث مدى تكلفة الإقالات، حيث أنهى تقاعد السير عام 2013 حقبة من الاستقرار، ومنذ ذلك الحين، تعاقب 7 مدربين دائمين على تدريب الفريق، وكل رحيل منهم كان له تكاليف باهظة.

وتسبّب رحيل فيرجسون وحده في تغييرات في الطاقم بلغت قيمتها 2.4 مليون جنيه إسترليني. أما ديفيد مويس، الذي أقيل بعد أقل من عام من عقده الممتد لـ 6 سنوات، فقد كلّف النادي 4.9 مليون إسترليني كتعويضات، وكانت هذه أرخص عملية إقالة قام بها النادي مؤخراً.

وبلغت قيمة رحيل الهولندي لويس فان جال 8.4 مليون إسترليني، بينما سجلت إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو رقماً قياسياً بلغ 19.6 مليون إسترليني، وحصل النرويجي أولي جونار سولشاير على 9.1 مليون إسترليني. أما إريك تين هاج، فقد كلّف النادي 10.4 مليون إسترليني، وهو مبلغ باهظ للغاية، بالنظر إلى أنه كان قد وقّع لتوه على تمديد عقده لمدة عام واحد قبل إقالته.

وكانت إحدى أكثر الحلقات غموضاً مع رالف رانجنيك، حيث عيّن مدرباً مؤقتاً في 2021، وكان من المقرر أن ينتقل إلى دور استشاري بعد ذلك الموسم. عندما غادر في مايو 2022، أبلغ مان يونايتد عن تكاليف تعويضات بلغت 14.7 مليون إسترليني. ومع ذلك، ووفقاً للمعلومات التي قدمها النادي في ذلك الوقت، لم يدفع هذا المبلغ بالكامل لرانجنيك وفريقه، ولا يزال المبلغ الدقيق غير واضح، ما يجعل رحيله محاطاً بالغموض.

وبلغ إجمالي ما دفعه اليونايتد للمدربين 79.85 مليون جنيه إسترليني بالمقارنة بأخر سنة في عهد السير فيرجسون، وجاءت بواقع 2.4 مليون إسترليني لفريق السير أليكس، أما ديفيد مويس (2013/14) فنال 5.2 مليون إسترليني، ولويس فان جال (2014/ 16) 8.4 مليون إسترليني، وجوزيه مورينيو (2016/ 18) 19.6 مليون إسترليني، وأولي جونار سولشاير (2018/ 21) 9.1 مليون إسترليني، ورالف رانجنيك (2021/ 22): 14.7 مليون إسترليني، وإريك تين هاج (2022/ 24) 10.4 مليون إسترليني، وروبن أموريم (2024 /26) 10.05 مليون إسترليني.