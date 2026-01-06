10 إحصائيات تُلخص فترة أموريم «البائسة» في «يونايتد»

معتز الشامي (أبوظبي)

أقال مانشستر يونايتد روبن أموريم، حيث يحتل النادي حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يَفزْ إلا في مباراة واحدة من آخر 5 مباريات.

وكان المدرب البرتغالي قد انضم إلى الدوري الإنجليزي قبل 14 شهراً، حيث حقق سجلاً متواضعاً بلغ 1.43 نقطة فقط في المباراة الواحدة في جميع المسابقات، بواقع 25 فوزاً و15 تعادلاً و23 هزيمة في 63 مباراة.

وتعرّض يونايتد لضغوط هائلة من الجماهير والنقاد على حد سواء لإقالة أموريم بعد موسمه الأول مع الفريق، حيث احتل المركز الخامس عشر في الدوري وعانى في بطولتي الكأس المحليتين.

وقاد المدرب البرتغالي الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه خسر 1-0 أمام توتنهام، ومع ذلك، استمر النادي في الاعتماد على المدرب البرتغالي هذا الموسم، ليحقق يونايتد 8 انتصارات فقط في أول 20 مباراة بالدوري، ويغادر كأس الرابطة على يد جريمسبي تاون من الدرجة الرابعة.

ويُعد معدل نقاط أموريم مع النادي، البالغ 1.43 نقطة فقط في المباراة الواحدة، تراجعاً ملحوظاً مقارنة بسلفه إريك تين هاج، الذي بلغ 1.84 نقطة في المباراة الواحدة في جميع المسابقات قبل إقالته في أواخر عام 2024.

ويُعتبر معدل أموريم الأسوأ لأي مدرب لمان يونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون في عام 2013. وكان آخر مدرب ليونايتد يسجل معدلاً أسوأ من أموريم هو فرانك أوفاريل، الذي أقيل عام 1972، بعد أن بلغ متوسط نقاطه 1.41 نقطة فقط في المباراة الواحدة.

وتُلخّص 10 إحصائيات كارثية فترة وجود أموريم في أولد ترافورد، وهي كالتالي.

- نسبة فوز أموريم البالغة 38% هي الأسوأ بين جميع المدربين الدائمين لمانشستر يونايتد في حقبة البريميرليج

- لم يحصد يونايتد سوى 58 نقطة في 47 مباراة بالدوري تحت قيادة أموريم، بمعدل 1.23 نقطة في المباراة الواحدة، وعلى مدار موسم كامل، يعادل ذلك 47 نقطة.

- منذ توليه قيادة يونايتد، يحتل الفريق المركز الـ 14 في الترتيب العام للبريميرليج، بعد أن جمع نقاطاً أقل من نوتنجهام، وفولهام، وبورنموث، وإيفرتون، وبرايتون، وبرينتفورد، من بين فرق أخرى.

- في عهد أموريم، عانى مان يونايتد من أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري، حيث أنهى الموسم بالمركز الـ 15 برصيد 42 نقطة، وهو الأقل له منذ هبوطه موسم 1973-1974.

- هذا الموسم، عانى يونايتد من أسوأ بداية له في موسم 1992-1993، حيث لم يحصد سوى 7 نقاط من مبارياته الست الأولى في الدوري.

- كانت خسارة يونايتد أمام جريمسبي في كأس الرابطة أكبر هزيمة غير متكافئة مالياً في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث تم تقييم تشكيلة يونايتد بـ 257 ضعف قيمة تشكيلة جريمسبي.

- في البريميرليج، كان لدى أموريم أسوأ نسبة شباك نظيفة (15%) من بين جميع مدربي يونايتد في التاريخ.

- استقبل فريق أموريم معدل 1.53 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم قياسي لأي مدرب لمان يونايتد في البريميرليج.

- خلال فترة ولايته بأكملها، لم يفزْ يونايتد بمباراتين متتاليتين في الدوري إلا في مناسبتين، وذلك خلال سلسلة انتصارات من 3 مباريات، أكتوبر الماضي.

- أنفق أموريم إجمالاً 290 مليون أسترليني على لاعبين جدد، ما يعادل 5 ملايين أسترليني، لكل نقطة عند الأخذ في الاعتبار سجلّه في البريميرليج.

** معدل النقاط لجميع مدربي مانشستر يونايتد في القرن 21

عدد النقاط/ معدل النقاط لكل مباراة

1- روبن أموريم/ 63 /1.43

2- رالف رانجنيك/ 29 /1.45

3- ديفيد مويس/ 51 /1.73

4- أولي سولشاير/ 149 /1.79

5- لويس فان جال/ 103 /1.81

6-إريك تين هاج/ 128/ 1.84

7- جوزيه مورينيو/ 144 /1.97

8- أليكس فيرجسون/1499/ 2.02