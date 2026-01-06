الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جوارديولا يتحسر على كثرة الإصابات في مانشستر سيتي

جوارديولا يتحسر على كثرة الإصابات في مانشستر سيتي
6 يناير 2026 20:39


لندن (د ب أ)
أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء غياب المدافع روبن دياز لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع إثر إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أمام تشيلسي.

وانضم دياز إلى قائمة الغيابات التي تشمل يوسكو جفارديول الذي سيخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في الكاحل، وجون ستونز الذي لا يزال غير جاهز بدنيا للمشاركة، مما يعني افتقاد سيتي لثلاثة من ركائزه الدفاعية في مرحلة مفصلية من الموسم.
وأوضح جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون أن دياز سيغيب لفترة طويلة نسبيا بينما يمتد غياب جفارديول لمدد أطول، مشيرا إلى أن وضع ستونز لا يزال معقدا بسبب تكرار إصاباته منذ الموسم الماضي رغم محاولاته المستمرة للعودة.
وأكد جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، جاهزية نيكولاس وناثان آكي للمواجهة المقبلة، مع استعادة ماكس ألين من إعارته في واتفورد لتعويض النقص العددي الناتج عن الإصابات ومشاركة لاعبين آخرين في كأس الأمم الأفريقية.
وشدد جوارديولا على ثقته في روح الفريق للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا أنه سيقيم حالة اللاعبين البدنية ومدى إرهاقهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيلة الأساسية للمباراة المقبلة. وقال جوارديولا «الجميع يعرف ذلك، أعتقد ذلك، هناك لاعبون متاحون وآخرون غير متاحين، روبن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وسيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، بينما جفارديول سيغيب لفترة طويلة، وبشأن ستون هو غير جاهز للمباريات المقبلة».
وأوضح «بالطبع هو لاعب مهم بالنسبة لنا منذ فترة طويلة، وقد كان مصابا لفترة طويلة الموسم الماضي؛ وهذا الموسم يبدو الأمر مشابها، هو يحاول كثيراً ويجرب كل شيء، لكنه غير جاهز بدنياً». وأضاف «نيكولاس بخير ومن الجيد عودة ناثان، ماكس عاد من واتفورد، ونقدر ما قدموه للاعب الشاب». وختم جوارديولا حديثه بالقول «هذه هي الوضعية، هل يمكننا التعامل معها؟، بالطبع، بالروح التي نمتلكها».

